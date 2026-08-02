7월 가계대출 3.8조 ‘껑충’ 가계대출, 연간 증가액 목표치 1조 초과

[헤럴드경제=서재근 기자] 지난달 주택담보대출(주담대)과 마이너스통장(마통) 모두 큰 폭 증가세를 보인 것으로 나타났다.

2일 금융권과 연합뉴스에 따르면, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 7월 30일 기준 마이너스통장 잔액은 44조4669억원이다. 이는 지난 2022년 8월(44조7699억원) 이후 최대치다.

지난달 마통 잔액은 첫째 주(1∼3일) 3289억원, 둘째 주(4∼10일) 372억원, 셋째 주(11∼16일) 5111억원으로 증가했다가 급여일이 몰린 넷째 주(17∼24일)엔 1조4416억원 감소했다. 이후 다섯째 주(25∼30일)에 다시 1조7501억원 늘었다.

5대 시중은행의 마통 소진율(마통 대출 사용액/최대한도 설정액)은 지난달 30일 기준 46.1%로 나타났다. 마통을 포함한 전체 개인 신용대출 잔액은 지난달 30일 기준 110조484억원으로, 2023년 3월(111조2019억원) 이후 3년 4개월만에 최대치를 기록했다.

5대 은행의 가계대출 잔액은 지난달 30일 기준 778조7869억원으로, 6월 말(774조9608억원)보다 3조8261억원 증가했다.

주담대 잔액은 617조4287억원으로 6월 말(615조1456억원)에 비해 2조2831억원 늘었다. 5월 1조1437억원, 6월 1조7576억원에 이어 규모가 커지며 지난해 8월(+3조7012억원) 이후 최대 폭을 기록했다.

금융권에서는 서울을 중심으로 이어지는 집값 상승세에 주택 매수 수요가 꾸준히 유입된 것이 주담대와 마통 증가세를 부추긴 것으로 분석하고 있다.

실제 KB국민은행이 7월 초 주담대 한도를 6억원에서 3억원으로 축소하고, 다른 은행들도 대출모집인 채널을 통한 대출 신청 접수를 일시 중단하거나 모기지 보험 가입을 제한하는 조치를 하는 등 대출 조이기에 나서고 있지만, 가계대출 증가세는 계속되고 있다.

신용대출과 주담대가 동시에 증가하면서 은행들은 금융당국이 제시한 연간 가계대출 총량 관리 목표 달성에도 빨간불이 켜졌다.

한편, 시장에서는 연말로 다가갈수록 은행권의 대출여력이 점점 더 바닥을 드러내며 한층 더 강력한 추가 대출 제한 조치가 뒤따를 것이라는 전망도 나온다.