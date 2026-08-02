중2 청소년 1270여명 분석 학대경험, 자존감 낮추고 우울감 높여

[헤럴드경제=김광우 기자] 아동기에 학대를 당한 경험이 청소년기 스마트폰 중독도를 높인다는 연구 결과가 나왔다. 아동기 학대가 자아존중감 저하 등으로 이어지며 스마트폰 중독을 부추긴다는 것. 단순히 자기 통제력이 부족한 게 아니라, 성장기의 트라우마가 복합적으로 작용한 결과일 수 있다는 분석이다.

2일 한국정신건강사회복지학회 학술지에 따르면 ‘아동기 학대 경험과 청소년 스마트폰 중독의 관계’ 보고서(저자 전초원 이화여대 사회복지학과 박사과정 등)에 이같은 연구 결과가 제시됐다.

보고서는 2022년 한국아동패널 자료를 활용해 스마트폰을 소지한 중학교 2학년 청소년 1269명(남성 647명·여성 622명)을 대상으로 학대 경험, 자아 존중감, 우울, 스마트폰 중독 등의 관계를 분석했다.

조사에서 학대 경험은 부모 또는 보호자로부터 경험한 신체적·언어적·정서적 학대로 정의됐다. 분석 결과, 아동기 학대 경험 수준이 높을수록 스마트폰 중독 수준이 함께 높아지는 경향이 확인됐다.

자아 존중감이 낮을수록, 우울감이 높을수록 스마트폰 중독 수준이 높아졌다. 또한 학대 경험은 자아존중감을 저하하고, 우울감을 증가시켰다.

보고서는 “아동기 학대 경험이 스마트폰 중독에 직접적인 영향을 미친다”며 “이에 더해 학대 경험이 자아존중감을 저하하고 우울감을 높여 스마트폰 중독을 높이는 순차적인 경로도 확인됐다”고 설명했다.

보고서는 이러한 결과를 바탕으로 청소년 스마트폰 중독 예방·개입은 단순히 사용 시간제한이나 사용 규칙에 머물러서는 안 되며, 학대 경험과 같은 부정적인 생애 경험을 함께 시정하는 방향으로 확장돼야 한다고 제언했다.

구체적으로 “학교나 상담·복지센터 등에서 스마트폰 과의존 청소년에 대해 학대 경험, 가족 내 갈등, 정서적 어려움 등을 함께 확인하는 통합적 위험 평가 체계를 마련해야 한다”며 “학대 피해 청소년의 스마트폰 중독 개입에는 ‘트라우마 이해 기반 케어’ 관점이 적용될 필요가 있다”고 밝혔다.

이외에 “위험 학생을 선별해 필요시 상담복지센터, 정신건강복지센터, 아동보호전문기관, 의료기관 등 지역사회 자원으로 연계 체계를 강화해야 한다”며 “아동학대 대응과 청소년 디지털 중독 예방 체계 간의 연계도 강화할 필요가 있다”고 덧붙였다.