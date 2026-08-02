외국인 관광객 증가와 VIP 소비 호조 부동산 시장 관망세 맞물리면서 매출 증가세 뚜렷

[헤럴드경제=서재근 기자] 최근 국내 주식시장이 큰 폭의 내림세를 보였음에도 백화점 매출은 견조한 증가세를 이어간 것으로 나타났다. 외국인 관광객 증가와 VIP 소비 호조가 매출 성장세를 견인한 것으로 풀이된다.

2일 업계와 연합뉴스에 따르면 롯데백화점의 7월 매출은 전년 동기 대비 약 20% 증가했다.

5∼6월에는 에비뉴엘 쇼핑위크, 삼성전자 온누리 환급 프로모션 등 대형 이벤트 영향으로 높은 신장률을 기록했고, 7월에는 외국인 매출 확대와 폭염·장마에 따른 체류형 소비 활성화, 이슈 팝업 흥행 등이 매출 성장을 견인했다.

신세계백화점과 현대백화점도 7월 들어 주차별 매출이 대체로 10% 후반에서 20%대 증가율을 기록한 것으로 나타났다.

6월 강세장을 이어가던 국내 증시는 7월 들어 급락과 반등을 반복하는 높은 변동성을 보였다. 증시 조정 이후 일부 주차에서 백화점 매출 증가율이 다소 둔화하기도 했지만, 곧바로 두 자릿수 성장세를 회복했다.

백화점 매출의 약 40%를 차지하는 명품 등 고가 상품 매출이 실적을 뒷받침했다는 게 업계의 설명이다.

실제 신세계백화점의 7월 VIP 매출은 지난해 같은 기간보다 18% 늘었고, 활동 고객 수도 4% 증가했다. 5∼7월 누계 기준으로도 VIP 매출은 21.6%, 활동 고객 수는 3% 늘었다.

카테고리별로 봐도 롯데백화점의 7월 명품 매출이 35%, 럭셔리 주얼리·워치가 55% 증가하는 등 고가 상품군 호조가 이어졌다.

신세계백화점 역시 7월 명품 매출은 31.2%, 럭셔리 주얼리는 67.9% 늘었다.

올해 들어 백화점 매출이 크게 증가하면서 주식시장 상승에 따른 투자 수익이 소비를 견인한 것 아니냐는 해석도 나왔지만, 실제로는 최근 증시 변동성 확대에도 별다른 타격을 받지 않았다.

업계에서는 외국인 관광객 증가와 VIP 소비, 환율 효과 등이 유지되고 있어 매출을 받치고 있는 것으로 보고 있다.

다만 일각에서는 최근 증시 하락세가 장기화할 경우 소비 심리에도 영향을 미칠 수 있다는 전망도 나온다. 이진협 한화투자증권 연구원은 최근 보고서에서 “5월까지 두 자릿수 성장을 이어오던 백화점 패션 카테고리 성장률이 6월부터 한 자릿수 성장률로 둔화했다”며 “패션 카테고리는 중산층 이하 소비자들의 수요를 확인할 수 있는 카테고리다. 원인이 증시 조정에 따른 자산 효과 위축에 있는 것이 아닌지 시장은 의심하고 있다”고 진단했다.