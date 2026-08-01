폭염 속 야외수영 인기…영국·미국·호주서 급증 폭우 뒤 하수·농업 폐수 유입…설치류 배설물·독성 조류도 위험 전문가 “비 온 뒤 최소 24~72시간은 물에 들어가지 말아야”

[헤럴드경제=서지연 기자] 폭염이 이어지면서 강과 호수에서 즐기는 ‘야외수영(wild swimming)’이 영국과 미국, 호주 등에서 빠르게 확산하고 있다. 소셜미디어(SNS)에는 에메랄드빛 강물과 숲속 호수에서 수영을 즐기는 영상이 넘쳐나지만, 전문가들은 하수와 농업 폐수, 설치류의 배설물, 독성 조류 등으로 인한 감염 위험이 생각보다 훨씬 크다고 경고한다.

최근 BBC에 따르면 야외 수영은 지난 10년간 SNS 확산과 도시의 ‘블루 스페이스(Blue Space)’ 확대 정책에 힘입어 영국과 미국, 호주 등에서 하나의 여가 문화로 자리 잡았다. 자연 속에서 수영하거나 강변을 산책하는 활동이 스트레스 감소와 정신건강 개선에 도움이 된다는 연구 결과도 인기를 키웠다.

유럽 주요 도시들도 시민들에게 강을 돌려주기 위한 사업을 추진하고 있다.

프랑스 파리는 센강 정화 사업에 약 14억유로를 투입해 아우스터리츠역 인근에 빗물 약 5만㎥를 저장할 수 있는 대형 지하 저수조를 건설했다. 지난해 올림픽을 계기로 센강 수질 개선에 속도를 낸 데 이어 최근에는 일부 구간을 일반 시민에게도 개방했다.

영국 런던 역시 템스강 수질 개선을 위해 총연장 약 25㎞의 초대형 하수 터널 ‘타이드웨이(Tideway)’를 운영 중이다. 최대 160만㎥의 하수와 빗물을 저장한 뒤 처리시설로 보내 하천으로의 직접 방류를 줄이는 것이 목적이다.

하지만 전문가들은 아무리 수질 개선 사업이 진행되더라도 폭우가 내린 직후에는 상황이 완전히 달라질 수 있다고 지적한다.

비가 많이 오면 하수관 용량을 초과한 오수가 강으로 흘러들고, 농경지에서는 가축 분뇨와 비료가 함께 유입된다. 여기에 도심 도로의 오염물질과 강바닥 퇴적물까지 뒤섞이면서 단시간에 수질이 급격히 악화될 수 있다는 것이다.

영국 셰필드대 환경미생물학자 이사벨 두테렐로 솔레르는 “폭우나 폭풍 이후 도시 하천은 하수 유출과 지표면 오염수, 교란된 퇴적물 때문에 일반적으로 최소 24~72시간 동안 미생물학적으로 수영하기에 적합하지 않을 수 있다”고 설명했다.

문제는 평소 ‘수질 양호’ 판정을 받은 장소도 예외가 아니라는 점이다. 대부분의 수질 검사는 일정 주기로 실시되기 때문에 폭우 직후 갑작스럽게 발생한 오염은 즉시 반영되지 않을 수 있다. 전문가들이 공식 수질 등급만 믿지 말고 최근 강우 여부까지 함께 확인하라고 조언하는 이유다.

오염된 물에서는 대장균과 장구균 같은 세균뿐 아니라 항생제 내성을 가진 이른바 ‘슈퍼박테리아’가 검출될 가능성도 있다. 설치류의 소변을 통해 전파되는 렙토스피라증, 농업 폐수에 포함된 각종 병원균, 여름철 번식하는 남조류(청록조류)의 독소 역시 대표적인 위험 요인으로 꼽힌다.

감염될 경우 설사와 구토, 발열, 피부 발진, 귀와 눈의 염증 등이 나타날 수 있으며, 면역력이 약한 사람은 증상이 더 심해질 수 있다. 렙토스피라증은 드물지만 신장이나 간 손상으로 이어질 수 있고, 독성 남조류는 피부 자극은 물론 심한 경우 간과 신경계에 영향을 줄 수 있다.

전문가들은 야외 수영을 즐길 경우 폭우가 내린 뒤 최소 2~3일은 물에 들어가지 말고, 상처가 있거나 몸 상태가 좋지 않을 때는 입수를 피해야 한다고 권고한다. 또 물을 삼키지 않도록 하고 수영 후에는 깨끗한 물로 몸을 씻는 것이 감염 위험을 줄이는 데 도움이 된다고 조언했다.