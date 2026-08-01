전날 서울서 온열질환자 5명 발생

[헤럴드경제=김진 기자] 1일 서울 전역에 열대야주의보가 발효됐다. 서울 지역 온열질환자는 전날 기준 158명으로 늘었다.

열대야주의보는 밤 최저기온이 26도를 넘는 상태가 하루 이상 예상될 때 각각 내려진다.

서울 지역에는 지난달 29일 오전 11시를 기해 동남·서남·동북권을 시작으로 폭염특보가 내려졌고, 현재 서울 전 지역에 폭염특보가 유지되고 있다.

서울시는 이날 오전 10시와 오후 6시 서울 전역에 폭염 안전안내문자를 발송해 야외 활동을 자제하고 충분한 수분 섭취를 해달라고 당부했다. 폭염주의보는 최고 체감온도 33도를 웃도는 상태가 이틀 이상 계속될 것으로 예상될 때 내려진다.

서울시는 폭염특보 발효에 맞춰 지난달 29일 폭염 대응 위기경보 수준을 ‘주의’(1단계)에서 ‘경계’(2단계)로 높였다. 시와 자치구에서 103개 반 365명 규모의 폭염 상황실을 운영하고 있다. 거리 노숙인, 쪽방 주민, 독거 어르신, 장애인과 만성 질환자, 야외 근로자 등 건강 취약계층에 대한 보호 조치도 시행 중이다.

한낮 폭염에 대응해 동주민센터와 경로당, 복지관 등 시내 4000여곳에서는 무더위쉼터를 운영한다. 기후동행쉼터, 응급대피소, 이동노동자쉼터, 폭염저감시설 등 총 9849곳의 시설·인프라도 운영·관리하고 있다.