[헤럴드경제=김진 기자] 더불어민주당 8·17 전당대회의 첫 순회 경선에서 김민석 당대표 후보가 ‘박빙’ 승리를 거뒀다.

민주당은 1일 충남과 충북, 대전·세종 지역 합동연설회를 순차적으로 진행한 뒤 지역별 권리당원 투표 결과를 발표했다.

합산 결과 김민석 후보는 충청 당원 투표에서 득표율 45.05%를 기록하며 1위에 올랐다. 2위인 정청래 후보(44.61%)를 불과 0.44%포인트(p) 차로 앞섰다. 송영길 후보의 득표율은 10.34%였다.

김 후보는 결과 발표 직후 기자들과 만나 “저희로서는 사실 처음부터 쉽지 않은 지역이어서 많은 어려움 감수 예상했는데 기대 이상으로 도와주셔서 정말 감사하다”고 말했다. 정 후보는 “2대1, 3대1, 4대1, 5대1로 공격당해온 것 생각하면 훌륭한 성적”이라며 “지지와 성원에 감사하다”고 했다. 송 후보는 “15% 정도 득표를 목표했는데, 나름 선방을 했다고 생각한다”고 했다.

이번 전당대회는 ‘1인 1표제’가 처음 적용됐다. 당 대표 선거인단의 반영 비율은 대의원·권리당원 70%, 국민 30%다. 지역 순회 경선에서는 권리당원 투표 결과만 공개된다.

권리당원을 제외한 대의원(17일 온라인 투표)·국민(15∼16일 여론조사) 투표 결과는 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 발표된다.

당 대표 경선은 선호투표제로 치러진다. 이는 전체 투표에서 과반 득표자가 없으면 상위 2인을 제외한 최하위 후보를 1순위로 투표한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가리는 방식이다.