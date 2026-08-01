양원미디어센터, 2026년 ‘길 위의 인문학’ 공모 선정…지역 인문자산과 AI 기술의 융합 망우역사문화공원 근현대 인물 조명…성인 구민 24명, 1인 1편 단편영화 제작

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기) 중랑양원미디어센터가 오는 8월 18일부터 11월 24일까지 ‘AI 영화 제작 워크숍: AI로 다시 살아나는 망우’를 운영한다.

이번 워크숍은 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원이 주관하는 ‘2026년 길 위의 인문학’ 공모사업에 선정돼 전 과정 무료로 진행된다.

참가자들은 전문가 특강과 현장 탐방, 자료 조사 및 자문을 통해 망우역사문화공원에 안장된 근현대 인물들의 삶과 시대적 배경을 살펴본다. 이를 바탕으로 시나리오 기획부터 이미지·영상 생성, 편집까지 영화 제작 전 과정을 실습하고, 강사진의 멘토링을 받아 1인당 1편의 AI 단편영화를 완성한다.

워크숍에는 망우역사문화공원 관련 전문가와 현업 AI 영화감독이 강사진으로 참여한다.

인문학 특강과 현장 탐방, 역사적 고증은 김영식 망우리연구소 소장과 정종배 망우역사문화공원 자문위원이 맡는다. 김영식 소장은 ‘망우리비명록’과 ‘망우리 사잇길에서’를, 정종배 자문위원은 ‘망우리공원 인물열전’과 ‘한국의 흙이 된 일본인’ 등을 집필했다.

두 전문가는 참가자들이 망우역사문화공원에 담긴 인물과 의미를 이해하고, 이를 영화 소재로 발전시킬 수 있도록 특강과 현장 탐방을 진행하며 자문을 맡는다.

AI 영화 제작 강의는 작품 로 암스테르담 뉴시네마 영화제에서 특별언급을 받은 김성철 감독이 맡는다. 김 감독은 생성형 AI 도구 활용법과 영상 제작 과정, AI를 활용한 연출 기법 등 현장 경험을 바탕으로 실무 노하우를 전한다.

참가 신청은 8월 9일까지 중랑양원미디어센터 누리집에서 받으며, 서류 심사를 거쳐 성인 구민 24명을 최종 선발한다.

완성된 작품은 워크숍 종료 후 상영회를 통해 주민들에게 공개, 영화제와 공모전 출품도 지원할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “망우역사문화공원의 역사와 인물이 생성형 AI 기술과 만나 새로운 영상 콘텐츠로 제작되는 계기가 될 것”이라며 “구민들이 지역의 역사와 문화를 바탕으로 창작 활동에 참여할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.