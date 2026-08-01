[헤럴드경제=김진 기자] 1일 전남광주 북구 신안동의 한 요양병원에서 입원환자가 흉기를 휘두르는 사고가 발생했다.

경찰에 따르면 요양병원 입원환자 A씨는 이날 오후 6시 43분쯤 같은 병실을 사용하는 70대 환자 B씨에게 흉기를 휘둘렀다. B씨는 심정지 상태로 소방 당국에 의해 인근 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 정확한 경위 등을 확인하고 있다.