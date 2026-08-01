[헤럴드경제=김진 기자] 1일 전남광주 북구 신안동의 한 요양병원에서 입원환자가 흉기를 휘두르는 사고가 발생했다.
경찰에 따르면 요양병원 입원환자 A씨는 이날 오후 6시 43분쯤 같은 병실을 사용하는 70대 환자 B씨에게 흉기를 휘둘렀다. B씨는 심정지 상태로 소방 당국에 의해 인근 병원으로 옮겨졌다.
경찰은 정확한 경위 등을 확인하고 있다.
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입력 2026-08-01 19:48:50
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[헤럴드경제=김진 기자] 1일 전남광주 북구 신안동의 한 요양병원에서 입원환자가 흉기를 휘두르는 사고가 발생했다.
경찰에 따르면 요양병원 입원환자 A씨는 이날 오후 6시 43분쯤 같은 병실을 사용하는 70대 환자 B씨에게 흉기를 휘둘렀다. B씨는 심정지 상태로 소방 당국에 의해 인근 병원으로 옮겨졌다.
경찰은 정확한 경위 등을 확인하고 있다.
“소주 5병 사줄 사람, DM 주세요” 실상은 성매매였다…시의원까지 손 뻗친 ‘구매’ 성착취 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 소주 5병, 칵테일 2캔, 담배 2갑. 청소년 2명이 성인 남성과 성행위 후 받은 대가. 청소년의 성(性)이 푼돈에 거래되고 있다. 시작이 되는 곳은 소셜미디어(SNS)다. 성구매자들은 SNS를 통해 청소년들에게 접근해 마수를 뻗친다. 일정 물품을 대신 구매해주고, 그 대가로 성적 대가를 요구하는 행태가 끊이지 않는다. 최근 최영
황정민 폭로女 “첫 만남때 스킨십, 고양이 사체 사진은 모욕에 응답한 것”
[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 황정민을 스토킹한 혐의로 피소된 여성 A씨가 “육체적 스킨십이 없었다”는 황정민 측의 주장에 “첫 만남때 스킨십이 있었다”고 반박했다. 그는 또 논란이 된 고양이 사체 사진에 대해서는 “공포감이나 혐오감을 주려는 의도가 아닌, 모욕적인 발언에 응답한 것”이라고 해명했다. A씨는 30일 자신의 개인 채널에 두차례 글을 올려 언론 보도 내용을 반박했다. 그는 우선 ‘육체적 스킨십이 전무했다’는 보도와 관련해 “일방 추행도 스킨십에 들어간다면 공항에서 있었다”며 “첫 만남에도 술집에서 나와 택시를 타러 가는 시장 골목 내내 스킨십이 이어졌다”고 주장했다. 그는 또 논란이 된 고양이 사체 사진에 대해서도 입장을 밝혔다. A씨는 지난해 초 황정민에게 “내 고양이의 마지막 모습”이라며 반려묘 사진과 혈흔이 묻은 휴지 사진을 보냈다. 그는 해당 사진이 16년 동안 함께한 반려묘의 안락사 직전과 직후 모습을 담은 사진이며, 황정민은 이미 반려묘의 존재를 알고 있었고
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었
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