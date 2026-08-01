첫 피의자 조사…윤한홍 “나와는 관련 없다”

[헤럴드경제=김진 기자] 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 1일 윤한홍 국민의힘 의원을 상대로 약 9시간 동안 피의자 조사를 진행했다. 윤 의원은 지난 윤석열 정부의 대통령실 관저 이전 과정에서 공사업체 선정에 부당하게 관여한 의혹을 받는다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 오후 7시 5분까지 윤 의원을 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 특검팀은 관저 부지 변경과 공사업체 선정 과정에 윤 의원의 개입했는지 등을 집중적으로 추궁했다.

윤 의원은 혐의를 부인하는 취지로 진술했다. 윤 의원은 이날 오전 조사에 앞서서도 취재진에게 “관저 공사는 인수위가 끝나고 윤석열 전 대통령 취임 후 이뤄진 일”이라며 “나와는 관련이 없다”고 말했다.

특검팀은 윤 의원을 추가 소환하지 않을 계획이다. 특검팀은 지난 3월 윤 의원을 ‘1호 강제수사’로 압수수색한 뒤 약 4개월간 관련 수사를 이어왔고, 이번이 첫 피의자 조사다.

윤 의원은 윤석열 정부 당시 청와대 이전 태스크포스(TF) 팀장을 맡아 관저 이전을 총괄하면서 관저 부지 변경 및 공사 업체 선정에 부당하게 관여한 혐의를 받는다.

종합특검팀은 2022년 4월 윤 의원이 김건희 여사와 세 차례에 걸쳐 관저 후보지를 사전 답사한 뒤 대상지가 변경된 것을 주목하고 있다. 특검팀은 김 여사가 2022년 4월 8일 관저 후보지를 둘러보고, 같은 달 11일 외교부 장관 공관으로의 이전을 지시한 것으로 보고 있다.

이 무렵 윤 의원이 김오진 전 국토교통부 1차관에게 김 여사와 친분이 있는 인테리어 업체 ‘21그램’이 관저 공사를 맡을 수 있도록 하라는 취지로 지시한 것으로 의심하고 있다.

당초 대통령 관저는 육군참모총장 공관으로 이전될 예정이었지만, 김 여사의 답사 이후 별다른 사유 없이 외교부 장관 공관으로 변경됐다는 게 특검의 판단이다. 종합건설업 면허가 없는 21그램이 관저 이전 및 증축 공사를 수의로 계약하는 특혜를 받았다는 것이다.

21그램은 김건희 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공을 맡았던 업체다. 실제 김 여사는 21그램 김 대표의 배우자와 친분이 두터운 것으로 알려져 있다.

특검팀은 관저 이전 관련 예산 전용 의혹과 관련해 이상민 전 행정안전부 장관과 김대기 전 대통령실 비서실장 등을 앞서 기소했다. ‘봐주기 감사 의혹’과 관련해서는 유병호 감사위원을 구속해 수사 중이다.

지난달 22일에는 김 여사를 피의자 신분으로 불러 관저 이전 관련 금품 수수 의혹을 집중적으로 조사했다.