“전우애 맺어졌다고 영원히 가야 하는 것 아냐”

[헤럴드경제=김진 기자] 유시민 작가가 1일 “의견 차이에 관해서 이야기하면 될 일이지, 인신공격 하는 경우가 많다”고 말했다. 최근 이재명 정부에 비판적인 의견을 밝힌 자신을 향한 범여권 내 비판에 불편한 기색을 내비친 것이다.

유 작가는 이날 공개된 ‘탁현민의 더 뷰티플’ 유튜브 영상에서 “최근 비평 저널리즘을 보고 있으면 기분이 처참해지는 것은 사실”이라며 이같이 말했다. 이어 “나를 온몸에 폭탄 두르고 시장통에 뛰어드는 자폭 테러범처럼 묘사하는 분들도 있다”고 했다.

그는 “예컨대 제가 대통령하고 관계가 있다. 과거 비평가로서 공적인 관계도 있었고, 인간적 유대감도 있었고, 내란을 극복하면서 맺어진 전우애 같은 것도 있었다”고 말했다. 그러면서도 “내가 생각하는 어떤 게 있는데 이걸 말하면 관계가 유지 안 될 거라는 생각을 한다. 그러면 관계를 포기한다”고 했다.

유 작가는 “내가 생각하는 말이 있는데 이를 말하면 관계가 유지가 안 될 거라고 생각하면 (말하고) 관계를 포기한다”며 “그것 때문에 기존의 관계가 스톱(정지)된다면 나는 받아들인다. 관계를 유지하다 보면 비평의 세계에서는 있는 그대로 정직하게 비평할 수 없다”고 강조했다.

이어 “한 시기에 서로 마음이 맞아서 전우애적으로 맺어졌다고 해서 영원히 가야 하는 것은 아니고, 영원히 (함께) 갈 수도 없다”며 “서로 다른 판단을 했고 가는 길이 달라진다는 것을 받아들여야 한다”고 덧붙였다.