[헤럴드경제=구본혁 기자] “대한민국 성인 10명 4명은 지방간, 이러다 큰일”

비알코올성 지방간은 비만, 당뇨와 함께 전 세계적으로 증가하고 있는 대사질환이다. 비알코올성 지방간은 과도한 음주없이도 지방을 많이 섭취해 간에서 지방이 많이 합성되거나 잘 배출되지 않아 생긴다. 특히 대한당뇨병학회 지방간연구회가 발표한 ‘지방간과 당뇨병 통계’에 따르면 우리나라 20세 이상 성인의 10명 중 4명이 지방간을 앓고 있는 것으로 나타나 경각심이 커지고 있다.대부분 별다른 증상이 없어 방치되기 쉽다. 악화되면 간섬유화, 간경변을 거쳐 간암으로까지 이어질 수 있기 때문에 예방과 치료가 중요하다.

한국식품연구원 최효경 박사 연구팀은 냉이가 비알코올성 지방간을 예방할 수 있다는 사실을 동물실험을 통해 입증했다.

냉이는 쌉쌀하면서도 향긋한 맛으로 잃었던 입맛을 돋궈주는 제철 봄나물이다. 채소 중에서 단백질 함량이 가장 많고 비타민 AC, 칼슘이 풍부하게 들어있어 국이나 무침 등으로 만들어 섭취해왔다. 또 캠페롤, 케르세틴 등 생리활성물질을 포함하는 건강식품으로 잘 알려져 있다. 특히 단백질 함량은 시금치의 2배에 달하며 혈관건강에도 큰 도움이 된다.

연구팀은 세포실험을 통해 냉이가 간세포에서 지질대사 관련 유전자 억제를 통해 지질의 축적을 억제하는 것을 확인했다. 이 같은 현상은 후성유전 조절의 주요 인자인 히스톤 아세틸전달효소 활성 저해를 통해 이뤄진다는 설명이다.

세포실험 이후 진행된 동물실험에서도 냉이는 고지방 식이로 비만이 유도된 실험 주의 간 및 내장지방 조직에서 지질의 축적을 감소시켰다. 또 혈중 중성지질, 총콜레스테롤 역시 효과적으로 감소시키는 것으로 나타났다.

최효경 박사는 “이번 연구를 통해 냉이가 비알코올성 지방간 예방 효능이 탁월하고 혈중 콜레스테롤 저하에도 도움을 주는 것을 확인했다”면서 “앞으로 냉잇국이나 냉이무침 등을 꾸준히 섭취하면 비알코올성 지방간과 콜레스테롤 저감효과를 볼 수 있을 것”이라고 말했다.

비알코올성 지방간 환자가 커피를 즐겨 마시면 간 섬유화 발생위험을 크게 낮출 수 있다는 연구결과도 나왔다. 특히 매일 커피를 2∼3잔 마시는 사람에게서 간 보호 효과가 두드러진 것으로 확인됐다.

을지대학교 빅데이터의료융합학과 박주용 교수팀이 남녀 40~69세 남녀 6592명(이 중 비알코올성 지방간이 없는 5266명, 비알코올성 지방간이 있지만 간 섬유화가 없는 1326명)을 대상으로 커피와 간 건강의 상관성을 분석한 결과 이 같이 나타났다.

연구 개시때 비알코올성 지방간이 없던 5266명 중 43.6%(2298명)가 비알코올성 지방간 진단을 받았다. 추적 기간은 11.6년이었다. 이때는 커피를 얼마나 마시느냐와 비알코올성 지방간 발생률과는 이렇다 할 관련이 없는 것으로 나타났다.

하지만 연구 시작 때 비알코올성 지방간이 있던 1326명 중 15.6%(207명)가 심한 간 섬유증 소견을 보였다. 추적기간은 15.7년이었으며, 이 경우에는 커피를 즐겨 마신 사람에게서 심한 간 섬유증 발생 위험이 21% 낮은 것으로 분석됐다.

박주용 교수팀은 논문에서 “커피 섭취가 비알코올성 지방간 환자의 심한 간 섬유화 발생을 억제하거나 개선했다”고 설명했다.

특히 매일 커피를 2잔 이상 마신 비알코올성 지방간 환자의 간 섬유화 발생 위험이 낮았다.

비알코올성 지방간 환자가 하루에 커피를 2잔 이상 마시면, 간 섬유화 위험은 43%, 2잔 이상∼3잔 미만 마시면 49%나 감소했다.

이는 커피가 비알코올성 지방간 환자에게서 간 섬유화 진행 예방 효과를 낸다는 것을 의미한다고 연구팀은 설명했다.