커리어 첫 7월 개막대회 우승 눈앞

[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA투어 통산 6승의 김수지가 7월 개막 대회 첫 우승을 바라보게 됐다.

그는 1일 강원도 원주시 오로라 골프&리조트(파72)에서 열린 오로라월드 챔피언십(총상금 10억원) 3라운드에서 버디 7개, 보기 1개를 묶어 6언더파 66타를 쳤다.

3라운드 합계 11언더파 205타를 기록한 김수지는 1998년생 이지현(10언더파 206타)을 1타 차로 따돌리고 단독 선두에 올랐다. 지난 달 30일에 개막한 이번 대회에서 우승하면 김수지는 데뷔 후 처음으로 7월 이전 개막 대회에서 정상에 서게 된다.

김수지는 1라운드에서는 코스 적응에 어려움을 겪으며 이븐파 72타로 공동 35위에 머물렀으나 2라운드에서 5타, 3라운드에서 6타를 줄이며 단숨에 선두까지 치고 올라갔다. 코스 적응을 마치며 샷 감각도 살아났다.

라운드 후 김수지는 “올해는 지난해와 코스 세팅이 달라 1라운드에서 버디 기회를 많이 만들지 못했다”며 “2라운드부터 코스에 적응하면서 자신감을 갖고 플레이한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다”고 말했다.

이어 “내일은 퍼트가 중요할 것 같은데, 오늘 남은 시간 동안 퍼트 연습을 더 하겠다”며 우승에 의욕을 보였다.