구글·앤트로픽 경쟁에 목표 대비 반년 늦어 AI 인프라 투자 강조…IPO 위해 수익성 부각

[헤럴드경제=권제인 기자] 오픈AI가 인공지능(AI) 모델 챗GPT를 출시한 지 3년 8개월 만에 이용자 수 10억명을 달성했다. 구글, 앤트로픽 등과 경쟁이 심화하면서 성장 속도가 둔화하고 있지만, 세계 최대 세계 최대 사회관계망서비스(SNS)인 페이스북 대비 2년 이상 빠른 속도다

연합뉴스에 따르면 31일(현지시간) 오픈AI는 자사 AI의 활성 이용자 수가 10억명을 돌파했으며 기업 고객 수도 200만 곳을 넘어섰다고 밝혔다.

이는 2022년 11월 30일 챗GPT를 공개한 이후 3년 8개월 만에 이룬 성과다. 페이스북이 이용자 10억에 이르는 데 6년이 걸린 것과 비교해 2년 이상 빠른 속도다.

챗GPT는 출시 5일 만에 가입자 100만명을 모은 데 이어 1년 만에 주간활성이용자(WAU) 1억명을 넘어섰다. 이어 2024년 8월 2억명, 지난해 8월 5억명, 지난해 10월 8억명을 돌파하는 등 파죽지세로 이용자가 늘었다.

그러나 지난해 연말까지 이용자 수가 10억명이 되리라는 오픈AI 내부 목표와 달리 이후 성장세가 정체됐다. 이에 따라 이용자 수 9억명은 올해 2월에야 달성했고, 10억명 이상으로 늘어나기까지는 5개월이 더 걸렸다.

챗GPT가 지난해 말 이후 다소 부진한 성장세를 보인 것은 구글과 라이벌 앤트로픽의 AI 모델이 차례로 유력한 경쟁작으로 떠올랐기 때문이다. 특히 앤트로픽은 ‘클로드 미토스·페이블’ 등 모델 등을 내놓으면서 기업 가치가 오픈AI를 추월하기도 했다.

그러나 오픈AI도 ‘GPT-5.6 솔’로 맞불을 놓았고 코딩 모델 ‘코덱스’와 에이전트 도구 ‘챗GPT 워크’ 등을 선보이며 추격에 나섰다. 여기에 ‘GPT-5.6 테라’, ‘GPT-5.6 루나’ 등 비용 효율성이 높은 모델까지 선보이면서 상대적으로 가격이 비싸다는 평가를 받은 앤트로픽을 공략했다. 오픈AI의 이번 이용자 수 발표는 테라·루나 모델의 가격을 20∼80% 인하한 직후 이뤄졌다.

새러 프라이어 오픈AI 최고재무책임자(CFO)는 이와 같은 가격 인하를 “풍요의 경제학” 전략이라고 소개했다. 프라이어 CFO는 “유용한 지능의 비용이 낮아지면 수행할 가치가 있는 작업의 범위가 넓어진다”며 “사람들이 기술에 대해 점차 신뢰하면서 더욱 깊이 있는 활용이 이뤄지고 있다”고 설명했다.

그는 특히 AI 인프라 구축을 체계적으로 진행하고 있다면서 “목표는 단순히 가장 많은 인프라를 구축하는 것이 아니라 신뢰할 수 있는 수요에 맞춰 적절한 시기에 적절한 용량을 배치하는 것”이라고 강조했다.

오픈AI가 이처럼 이용자 수 증가와 체계적인 AI 인프라 투자를 강조한 것은 기업공개(IPO)를 추진하는 과정에서 투자자들에게 수익성을 증명하고 비용을 통제할 수 있음을 내보이기 위한 것으로 풀이된다. 오픈AI는 연내 상장을 목표로 지난달 초 비공개 IPO 신청서를 제출했으나, 상장 후 기업 가치가 1조 달러에 미달할 것이라는 예상이 나오자 상장을 내년으로 연기하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.