생명보험재단, ‘안부 묻는 할로 실버셰프’ 요리나눔 전국 15개 생명숲100세힐링센터 6434명 자립 지원

[헤럴드경제=박성준 기자] 복지 혜택을 받던 어르신이 다른 어르신 이웃을 돌보는 ‘노노(老老)케어’가 시니어 복지의 새로운 흐름으로 자리 잡고 있다. 생명보험사회공헌재단이 운영하는 요리나눔 프로그램 ‘안부를 묻는 할로(hallo) 실버셰프’는 홀몸 어르신의 자립을 지역사회 나눔으로 이어주는 선순환 복지 모델로 주목받고 있다.

1일 보건복지부에 따르면 올해 4월 말 기준 전국 어르신 3만675명의 통합돌봄 노인일자리 사업을 통해 지역사회 돌봄 활동에 참여하고 있다. 이 가운데 86.1%는 취약계층 어르신의 안부 확인과 건강 점검을 맡고 있다. 저소득층 자활 현장에서도 경제적 자립 기반을 마련한 이들이 다시 기부와 봉사에 나서고 있다.

‘안부를 묻는 할로 실버셰프’는 어르신들이 센터에서 직접 만든 음식을 지역사회 취약계층에 전달하는 프로그램이다. 5월부터 11월까지 8월을 제외하고 매월 진행된다. 현재 ▷아동복지시설 7개소 ▷노인복지시설 8개소 ▷장애인복지시설 1개소 ▷저소득층 지원기관 2개소 등 전국 18개 기관과 연계해 운영 중이다. 어르신들은 요리부터 포장, 전달까지 전 과정에 직접 참여한다. 어르신들은 요리부터 포장, 전달까지 전 과정에 직접 참여하며 이웃의 한 끼를 챙긴다.

이 프로그램의 토대는 생명보험재단의 대표 시니어라이프 사업인 ‘생명숲100세힐링센터’다. 사회적 관계가 단절된 저소득 남성 홀몸 어르신의 일상생활 자립과 관계 회복을 돕는 사업으로, 전국 15개 센터에서 운영된다. 누적 참여 인원은 6434명, 올해는 477명이 참여했다. 요리교실과 정리수납 등 일상생활 자립 프로그램을 비롯해 사회성 증진과 건강 증진, 인지재활 프로그램까지 운영한다.

동두천시 노인복지관에서는 반복적인 요리 활동으로 스스로 식사를 준비하는 자신감을 얻은 어르신이 늘었다. 참여자들끼지 서로 안부를 묻는 관계가 형성되면서 사회적 고립감도 완화됐다. 성남 중원노인종합복지관 참여 어르신들은 직접 요리한 음식을 포장해 지역 독거노인 주거복지시설에 전달하고 있다.

유상열 화목반 어르신은 “나와 같은 또래의 홀로 사는 어르신들께 직접 음식을 전달하면서 나 역시 이 사회에서 꼭 필요한 구성원임을 다시 한번 느끼게 됐다”고 말했다.

2007년 국내 생명보험사들이 공동 출연해 설립된 생명보험재단은 생애주기 전반의 복지 사각지대 해소에도 나서고 있다. 지난해 ‘SOS 생명의전화’로 위기상담 376건과 긴급구조 130명을 지원했고, 상담 서비스 ‘마들랜’과 ‘다들어줄개’는 각각 3만9647건, 4만837건의 상담을 진행했다. 청소년 정신건강 플랫폼 ‘감정가게’는 지난해 40만8365명이 이용했다.

이지영 생명보험재단 사업추진본부장은 “도움을 받던 분들이 다시 이웃에게 안부를 전하고 나눔을 실천하는 활동은 시니어 사회공헌의 새로운 전환점”이라며 “앞으로도 생애주기별 사회공헌사업으로 모든 세대가 서로 돌보며 살아갈 수 있는 공동체를 만드는 데 힘쓰겠다”고 말했다.