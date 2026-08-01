이번엔 팀 동료 프엉린과 8강 놓고 승부

[헤럴드경제=조용직 기자] 김영원(하림·18)이 스승 뻘인 해커(44)를 제압하고 16강에 올랐다.

31일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026-2027시즌 3차 투어 에스와이 챔피언십 PBA 32강에서 김영원이 해커를 세트스코어 3:1(15-10, 11-15, 15-2, 15-10)로 꺾고 16강에 올랐다.

이날 김영원과 해커의 맞대결에 이목이 집중됐다. 현재는 PBA 최고의 선수 중 한 명인 김영원이 당구를 처음 시작했을 때, 해커의 도움을 받으면서 성장했다. 김영원은 지난 3월 월드챔피언십 우승 이후 “항상 당구장에서 같이 하면서 어려웠던 순간에 도움을 줬다”고 감사함을 표하기도 했다.

각별한 사이라도 승부의 세계는 냉정했다. 두 선수는 이날 양보 없는 혈전을 펼쳤다. 김영원은 세트 1:1로 맞선 3세트에서 김영원이 2이닝에 5점, 3이닝에 7점을 올리며 15-2(5이닝)로 승리하며 승기를 잡았다. 4세트에도 추격을 뿌리치고 15-10으로 경기를 마쳤다. 경기가 끝나고 김영원과 해커는 포옹하며 서로 격려했다.

영원은 16강에선 팀 동료와 마주한다.이번 대회에서 절정의 감각을 과시하고 있는 응우옌프엉린(베트남·하림)과 상대한다. 지난 64강에서 애버리지 4.091을 기록한 P.응우옌은 32강에선 이호영을 상대로 애버리지 3.462를 기록하며 세트스코어 3:0으로 완승했다.

‘승부사’ 최성원은 김남수를 3:1로 꺾고 16강에 올랐으며, 개막전 우승자 조건휘는 잔 차파크(튀르키예)를 3:2로 제치고 16강에 합류했다. 신정주는 김기혁을 3:0으로 완파했다. 세미 사이그너(튀르키예) 다비드 사파타(스페인) 무라트 나지 초클루(튀르키예)도 16강 티켓을 따냈다.

이날 함께 진행된 LPBA 8강에선 김민아, 강유진, 박정현, 한슬기가 4강에 올랐다.

대회 7일차인 1일에는 PBA 16강전과 LPBA 준결승이 펼쳐진다.