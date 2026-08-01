RISE 200고배당커버드콜ATM 18.15% 최근 1주일은 해외주식형 ETF 선전

[헤럴드경제=권제인 기자] 7월 코스피가 20% 이상 하락한 가운데 고배당, 원자재, 중국 관련 상장지수펀드(ETF)가 상대적으로 높은 수익률을 기록한 것으로 나타났다.

1일 ETF체크와 연합뉴스에 따르면 레버리지·인버스 ETF를 제외하고 7월 한 달간 수익률이 가장 높은 ETF는 RISE 200고배당커버드콜ATM(18.15%)이었다.

이 ETF는 국내 고배당주에 투자하면서 동시에 콜옵션을 팔아 매달 현금흐름(인컴)을 만드는 상품으로, 조정장에서 고배당주에 대한 관심이 커지면서 상대적으로 가장 높은 수익률을 냈다.

국내 은행주에 투자하는 KODEX와 TIGER 은행 ETF도 각각 7.03%(8위)와 6.97%(9위)의 높은 수익률을 기록했다. 배당과 주주환원 기대감에 은행주가 강세를 보이면서 수익률이 오른 것으로 풀이된다.

원유 관련 ETF도 수익률 상위권에 다수 포진했다. 미국과 이란간 갈등이 다시 긴장 관계에 놓이고 호르무즈 해협 봉쇄로 원유 공급 차질에 대한 우려가 커지면서 유가가 상승한 데 따른 것으로 보인다.

KODEX WTI원유선물과 TIGER원유선물Enhanced(H)가 각각 17.57%와 16.99%로 높은 수익률을 기록했다. RISE 미국S&P원유생산기업(합성H)도 수익률 10.51%로 5위에 올랐다.

중국 관련 ETF도 높은 수익률을 냈다. 홍콩 증시에 상장된 중국 대표 대형주에 투자하는 RISE 차이나HSCEI(H)는 13.83%의 수익률을 냈고, 중국 기업에 투자하는 RISE 중국MSCI China(H)도 수익률 9.30%를 나타내며 4위와 6위를 차지했다. 홍콩 증권거래소에 상장된 중국 대표 우량 기업 30개 종목에 분산 투자하는 TIGER 차이나항셍30(6.37%)도 10위에 올랐다.

중국 AI·기술주에 대한 기대가 커진 데 따른 것으로, 중국이 미국 AI 기술에 의존하지 않고 자체 AI 모델·반도체·데이터센터 생태계를 구축하려는 움직임이 투자심리를 자극했다는 분석이다.

지난 한 주 동안에는 미국 증시에 상장된 ‘AI 에이전트’ 관련 기업 10개에 집중 투자하는 PLUS 미국AI에이전트(8.80%)가 가장 좋은 수익률을 기록하는 등 해외주식형 ETF가 대거 상위권을 차지했다.

글로벌 컴퓨팅 기업에 투자하는 TIGER 글로벌클라우딩컴퓨팅INDXX(7.66%), SOL 미국AI소프트웨어(5.36%)도 2, 4위를 차지했다. 팔라듐 가격에 투자하는 RISE 팔라듐선물(H)(5.51%)은 3번째로 높은 수익률을 보였다.

지난 6월 말 512조원에 달했던 국내 ETF 총 순자산은 7월 한 달간 코스피가 20% 이상 조정을 받으면서 지난 30일에는 398조원으로 114조원이 증발했다. 다만 7월 마지막 날 코스피가 유례없는 폭등을 기록하면서 31일 총 순자산은 440조원에 육박한 것으로 추정됐다.