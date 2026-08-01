휘발유 ℓ당 1869.1원·경유 1852.8원 국제유가 약세…2~3주 시차 두고 반영

[헤럴드경제=권제인 기자] 국내 주유소 기름값이 내림세를 이어갔다. 시차를 두고 국내 판매가격에 반영되는 국제유가도 하락세를 보였다.

1일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷과 연합뉴스에 따르면 7월 다섯째 주(7월 26일∼30일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 ℓ당 3.3원 내린 1869.1원이었다.

가격이 가장 높은 서울은 전주보다 1.2원 내린 1910.1원, 가격이 가장 낮은 울산은 1.6원 하락한 1천43.8원으로 각각 집계됐다. 상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1873.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1861.3원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 4.1원 내린 1852.8원을 기록했다.

이번 주 국제유가는 미국과 이란의 일시적 공격 중단과 사우디아라비아 주도로 홍해의 항행 자유를 보장하기 위한 다국적 연합 창설 논의 지속 등에 따라 하락했다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 7.2달러 내린 80.7달러였다. 국제 휘발유 가격은 2.9달러 하락한 115.9달러, 국제 자동차용 경유는 2.0달러 내린 158.0달러로 집계됐다. 국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

한편 정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 최소화하기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있다. 정부는 지난달 25일 8차 석유 최고가격을 7차 최고가격과 동일하게 지정했다. 휘발유는 ℓ당 1784원, 경유는 1773원, 등유는 1380원이다.