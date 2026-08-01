[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 지난달 30일 대학 본관 2층 회의실에서 김종수 경북도 안전행정실장에게 명예이학박사 학위를 수여했다.

이날 학위수여식에는 김희수 경북도의회 의장, 배한철 전 경북도의회 의장, 이춘우 경북도의회 부의장, 조현일 경산시장, 황병직 영주시장을 비롯해 경북도 유관기관장과 실·국장 등 주요 인사들이 참석했다.

김 실장은 지난 30여 년간 경북도와 경북도의회에서 주요 정책부서를 거치며 대학과 지방정부 간 협력체계 구축을 통해 지역혁신 생태계 조성과 바이오·한의약 산업 경쟁력 강화에 힘쓰며 대학과 지역이 함께 성장하는 글로컬대학 모델 확산에 기여했다는 공로를 인정받았다.

변창훈 총장은 수여사에서 “김 실장은 경북도의회 사무처장 재직 당시에도 대학과 지역의 상생 발전을 위한 다양한 협력을 이끌어 주셨다”며 “명예박사 학위는 지역혁신과 대학 발전을 위해 헌신해 오신 노력에 대한 감사와 존경의 뜻을 담은 것”이라고 말했다.

김종수 명예이학박사는 “뜻깊은 명예박사 학위를 받게 돼 매우 영광스럽고 감사드린다”며 “앞으로도 대구한의대와 경북도가 함께 성장할 수 있도록 지역혁신과 글로컬대학 발전을 위한 협력에 적극 힘을 보태겠다”고 소감을 밝혔다.