행정지원과장 정은경 ·자치행정과장 권철원 ·기획예산과장 양지석 ·지역경제과장 김동진 ·홍보정책과장 정미라 등 능력 있는 과장 전면 포진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 김동욱)는 행정안전국장 고금숙, 기획재정국장 박효진 등 4·5급 인사를 단행했다.

김동욱 구청장은 취임 이후 처음으로 국·과장과 6급 팀장 등 간부에 대한 인사를 단행하면서 조직 쇄신을 기하게 됐다.

특히 이번 인사에서 행정지원과장 정은경 ·자치행정과장 권철원 ·기획예산과장 양지석 ·지역경제과장 김동진 ·홍보정책과장 정미라 등 능력 있는 과장들을 전면 포진했다.

이들 중 양지석 기획예산과장, 김동진 지역경제과장, 정미라 홍보정책과장은 언론팀장과 홍보과장을 역임한 도봉구 홍보맨들이다.

다음은 도봉구 5급 이상 승진 및 전보 사항 알림(2026. 8. 1.자)

◆서울 도봉구 <4급 승진>▷행정지원과 김봉식 ▷기획예산과 박효진

<5급 승진>▷감사담당관 김홍 ▷재난안전과 박수관 ▷청년미래과 조자훈 ▷아동청소년과 최정라

<4급 전보>▷행정안전국장 고금숙 ▷기획재정국장 박효진 ▷미래환경국장 김봉식 ▷복지가족국장 김선주 ▷의회사무국장 이영종

<5급 전보>▷민원조정실장 박수관 ▷행정지원과장 정은경 ▷자치행정과장 권철원 ▷재난안전과장 직무대리 조자훈 ▷민원여권과장 오청은 ▷기획예산과장 양지석 ▷지역경제과장 김동진 ▷홍보정책과장 정미라 ▷재산소득세과장 직무대리 최정라 ▷교통행정과장 강기탁 ▷교통지도과장 직무대리 김홍 ▷창제4동장 조주희 ▷창제5동장 신윤상·