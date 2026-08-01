저염·저당 건강 레시피 교실부터 소통 프로그램까지… 총 4회차 알찬 구성 8월 19일부터 매주 수요일 운영… 40세~67세 중장년 1인 가구 14명 선착순 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 중장년 1인 가구의 건강한 식습관 형성과 사회적 교류를 돕기 위해 ‘2026년 행복한 밥상 3기’ 프로그램 참여자를 선착순 모집한다.

이번 3기 교육은 오는 8월 19일부터 9월 9일까지 매주 수요일(오전 10시~12시) 총 4회차로 진행되며, 장소는 광진구보건소 2층 식생활정보센터이다.

주요 프로그램은 ▷저염·저당 건강 레시피를 활용한 집밥 및 밑반찬 만들기 ▷일상에서 손쉽게 시도할 수 있는 국·찌개 조리실습 등 실용적인 ‘식생활 체험교실’과 음식을 매개로 함께 음식을 나누며 유대감을 쌓는 ‘소통 프로그램’으로 알차게 구성됐다.

모집 대상은 광진구에 거주하는 40~67세(1959년~1986년생) 중장년 1인 가구 총 14명이다. 구는 식생활 자립이 시급하거나 프로그램에 처음 참여하는 신규 신청자를 우선 선발할 계획이다.

김경호 광진구청장은 “스스로 건강을 챙겨야 하는 중장년 1인 가구가 올바른 식습관을 형성하고, 이웃과 요리로 소통하며 삶의 활력을 얻기를 바란다”며 “앞으로도 주민들의 건강 증진과 행복한 일상을 위해 실효성 있는 맞춤형 보건·복지 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.

참가를 희망하는 주민은 광진구보건소로 전화하여 신청할 수 있으며, 선착순으로 마감된다.