실적·밸류에이션 훼손 제한적…NH證, 다음 주 코스피 5200~6500 전망 AMD·샌디스크 실적과 美 고용·국내 수출입 지표 주목

[헤럴드경제=송하준 기자] 사상 처음으로 코스피와 코스닥에서 이틀 연속 서킷브레이커가 발동되는 등 극심한 변동성을 겪은 국내 증시가 다음 주 반등의 지속 가능성을 시험받는다.

증권가는 이번 급락이 기업 실적의 추세적 악화보다 인공지능(AI) 투자 둔화 우려와 중국 반도체 굴기, 디레버리징(차입투자 축소) 과정에서의 매도세가 맞물리며 공포심리가 과도하게 반영된 결과라고 보고 있다. 미국 반도체 기업 실적과 고용지표, 국내 수출·물가 지표가 투자심리 회복 여부를 가를 전망이다.

한국거래소에 따르면 지난달 31일 코스피는 전 거래일보다 1001.89포인트(17.91%) 오른 6595.45에 거래를 마쳤다. 장중에는 18% 넘게 급등해 6600선을 회복하는 등 반발 매수세가 유입됐지만, 주간 기준으로는 양 시장 모두 하락세를 벗어나지 못했다. 한 주(7월 27~31일) 동안 코스피는 1.42% 내렸고 코스닥은 3.80% 하락했다.

지난주 국내 증시는 반도체주를 중심으로 패닉셀이 나타났다. 알파벳의 잉여현금흐름(FCF) 적자 전환과 엔비디아의 오픈AI 지급보증 소식이 이른바 ‘AI 순환금융’ 우려를 자극한 가운데 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 생산능력 확대와 노광장비 국산화 소식까지 겹쳤다. SK하이닉스 실적 발표에서도 장기공급계약(LTA)과 주주환원에 관한 구체적인 설명이 기대에 못 미쳤다는 평가가 나오면서 당시 반도체 투자심리가 얼어붙기도 했다. 중동 지역의 군사적 긴장으로 국제유가와 미국 국채금리가 상승한 점도 낙폭을 키웠다.

한지영 키움증권 연구원은 “코스피는 여전히 과매도·낙폭과대 구간에 머물러 있지만, 국내 반도체 기업과 미국 빅테크의 실적을 통해 코스피 전반의 이익 신뢰성이 회복되고 있다”며 “레오폴드의 테크 레버리지 펀드 강제 청산에 따른 악성 매물 출회 우려도 상당 부분 완화된 만큼 시장은 바닥권에서 반등의 촉매를 확보해 가는 국면”이라고 분석했다.

NH투자증권은 다음 주 코스피 예상 범위를 5200~6500포인트로 제시했다. 상승 요인으로는 반도체 업종 실적에 대한 신뢰 회복과 변동성 완화를, 하락 요인으로는 급반등 이후 차익실현 매물과 개별 기업의 어닝쇼크를 꼽았다.

나정환 NH투자증권 연구원은 “단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 16종의 합산 순자산총액이 한때 17조6000억원까지 늘었다가 현재는 6조1000억원 수준으로 감소했다”며 “기본예탁금 상향 조치도 시행된 만큼 레버리지 상품이 시장 변동성을 추가로 키울 가능성은 제한적”이라고 말했다.

이어 “국내 반도체 기업과 미국 빅테크의 실적 발표 등 대형 이벤트가 대부분 마무리된 만큼 시장의 초점은 통화정책 불확실성보다 반도체 실적에 대한 신뢰 회복과 변동성 완화로 이동할 것”이라고 전망했다.

다음 주에는 AI 인프라 투자 지속 여부를 가늠할 미국 반도체 기업들의 실적 발표가 이어진다. 4일(현지시간) AMD에 이어 5일 샌디스크와 웨스턴디지털이 실적을 공개한다. 이들 기업이 AI 데이터센터 수요와 하반기 전망을 긍정적으로 제시할 경우 AI 인프라 투자 지속 기대가 한층 강화될 수 있다는 전망이 나온다. 반면 데이터센터 매출과 수익성, 하반기 가이던스가 시장 기대에 미치지 못할 경우 반도체 업종 전반의 실적 둔화 우려가 다시 커질 가능성이 있다.

경제지표도 변수다. 1일 발표된 한국의 7월 수출입동향과 오는 4일 발표되는 한국의 7월 소비자물가지수(CPI)가 위축된 투자심리 회복에 도움이 될지 관심이다. 유가 재반등과 환율 소폭 하락이 맞물린 가운데 물가 안정세가 이어질지 주목된다.

미국에서는 3일(이하 현지시간) 공급관리협회(ISM) 제조업지수, 4일 구인·이직보고서(JOLTs), 7일 고용보고서가 발표된다. 시장에서는 미국의 7월 비농업 취업자 수가 9만명 증가하고 실업률은 전월 4.2%에서 4.3%로 오를 것으로 예상한다. 고용지표가 예상보다 부진할 경우 금리 인상 우려가 완화되며 증시에는 우호적으로 작용할 수 있다는 전망이 나온다.

증권가는 다음 주 시장 변동성이 완화될 경우 낙폭이 컸던 반도체를 비롯한 실적주를 중심으로 반등세가 이어질 가능성이 있다고 보고 있다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 “코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 4.85배까지 내려오며 역사적 저평가 구간에 진입했다”며 “레오폴드의 테크 레버리지 펀드 강제 청산에 따른 악성 매물 출회 우려가 완화됐고, 최태원 SK그룹 회장의 SK하이닉스 주식 매입도 반도체 투자심리 회복에 긍정적으로 작용할 수 있다”고 말했다.

그러면서 “항복성 투매 이후 저가 매수세가 유입되며 수급이 바닥을 다지는 모습”이라며 “딥밸류 회복 국면에서는 반도체뿐 아니라 화장품·운송·금융 등 실적이 뒷받침되는 업종에도 관심을 가질 필요가 있다”고 덧붙였다.