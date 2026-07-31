[헤럴드경제=김명상 기자] 한무컨벤션이 운영하는 주요 호텔 다이닝이 식당 예약 플랫폼 캐치테이블에 입점하면서 매장에 따라 최대 25% 할인 혜택을 제공한다.

한무컨벤션은 운영 중인 호텔 대표 다이닝이 캐치테이블에 입점한 것을 기념해 8월 9일까지 ‘뷔페 최저가 보장’ 카테고리를 통해 할인 혜택을 선보인다고 31일 밝혔다.

캐치테이블 예약 서비스를 도입한 업장은 오크우드 프리미어 코엑스 센터 서울의 ‘오크 레스토랑 앤 바’, 오크우드 프리미어 인천의 ‘파노라믹 65 그릴 앤 바’와 ‘오크 레스토랑’, 머큐어 서울 마곡의 ‘모아시스’다.

이용객은 공식 홈페이지와 캐치테이블 앱, 웹사이트에서 각 레스토랑의 다이닝 정보와 예약 가능 일정을 확인할 수 있으며, ‘뷔페 최저가 보장’ 카테고리를 통해 대상 업장들을 최대 25% 할인 받을 수 있다.

오크우드 프리미어 코엑스 센터 서울 5층 오크 레스토랑 앤 바에서는 이탈리아와 아르헨티나의 9종 프리미엄 와인을 무제한 제공하고 60여 종의 메뉴를 선보이는 ‘치르콜로 디 오크바인: 두 세계의 만남, 특별한 초대’를 운영 중이다. 월요일부터 토요일까지 디너로 운영하며, 캐치테이블 예약 시 오크바인 와인 뷔페와 시그니처 스테이크 코스를 최대 15% 할인한 가격에 이용할 수 있다.

오크우드 프리미어 인천 65층 파노라믹 65 그릴 앤 바에서는 에이징 기법과 참나무 훈연을 적용한 프리미엄 스테이크 다이닝을 캐치테이블 예약 시 웰컴 드링크 1잔 제공과 함께 15% 할인된 가격에 제공한다. 저녁 한정 프로모션 ‘썸머 가든 피크닉 파노바인’은 주중 20%, 주말 10% 할인한다. 같은 호텔 오크 레스토랑의 해산물·스테이크·와인·맥주 뷔페도 주중 20%, 주말 10% 할인 가격으로 이용할 수 있다. 스테이크 하우스는 얼리버드 프로모션을 실시하며 주중(월~목) 25%, 주말(토~일) 20% 할인을 적용한다.

머큐어 서울 마곡의 올데이 다이닝 레스토랑 모아시스에서는 제주 지역 메뉴를 뷔페로 선보이는 주중 런치 프로모션 ‘모아시스 팔도 미식여행’을 운영한다. 캐치테이블 예약 고객은 런치를 20%, 와인 뷔페와 스테이크 다이닝으로 운영하는 디너를 15% 할인된 가격에 이용할 수 있다.

한무컨벤션 관계자는 “여름 휴가철을 맞아 고객들이 각 호텔의 특색 있는 다이닝을 더욱 편리하게 예약하고 합리적인 가격으로 즐길 수 있도록 캐치테이블 예약 서비스를 도입했다”며 “앞으로도 고객의 취향과 이용 목적을 고려한 다채로운 미식 경험과 실질적인 혜택을 지속해서 선보이겠다”고 전했다.