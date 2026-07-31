CES 2027 겨냥해 특별기 한시 운항 1월 3일부터 라스베이거스 직항 투입 대한항공 파트너십으로 운항편 확대

[헤럴드경제=김명상 기자] 델타항공은 2027년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘CES 2027’ 참가자를 위해 인천-라스베이거스 노선에 특별 부정기편을 한시 운항한다고 31일 밝혔다.

특별 부정기편은 CES 개막에 맞춰 1월 3일부터 5일까지 인천국제공항에서 출발해 라스베이거스 해리 리드 국제공항으로 직항 운항하며, 복귀 편은 1월 9일부터 10일까지 운영한다.

이번 부정기편에는 주력 기종인 A350-900 항공기를 투입한다. 좌석은 델타 원 스위트, 델타 프리미엄 셀렉트, 델타 컴포트, 델타 메인 등 총 4개 등급으로 구성했다.

아타르 칸 델타항공 아시아 태평양 글로벌 세일즈 디렉터는 “CES는 글로벌 혁신의 흐름을 보여주는 가장 상징적인 무대”라며, “델타항공은 우수한 글로벌 네트워크를 바탕으로 고객들을 라스베이거스로 연결할 수 있는 독보적인 입지를 갖추고 있다”고 전했다.

델타항공은 아시아 지역 신규 직항 노선 개설과 미국 국내선 증편을 통해 CES 2027 기간 중 120개 이상의 성수기 항공편을 운항하며, 미국 전역의 주요 비즈니스 허브와 전 세계를 연결할 계획이다.

특히 세계 기술 시장의 중심지인 홍콩과 타이베이에서 라스베이거스로 향하는 직항 노선을 신설해 CES 2027을 위한 태평양 횡단 네트워크를 강화한다는 방침이다. 이번 신규 항공편은 기존 운항 중인 서울-인천 및 상하이 노선과 시너지를 발휘해 CES를 향한 아시아 지역의 연결성 수요를 충족시키는 동시에 아시아와 라스베이거스를 잇는 가교 역할을 할 것으로 전망된다.

한편 델타항공의 조인트벤처 파트너인 대한항공도 CES 2027 참가자를 위해 기존 정규편 외에 부정기편을 한시 추가 투입해 운항 편수를 확대한다.

CES 기간 운항하는 델타항공과 대한항공의 부정기편 일정은, 인천 출발 라스베이거스행 델타항공 DL26편은 1월 3일, 4일, 5일 오후 7시 25분에 출발해 현지 시간 오후 1시 35분에 도착한다. 1월 4일 운항하는 DL170편은 오후 8시 35분 출발해 오후 2시 45분에 도착하며, 1월 5일 운항하는 DL172편은 오후 6시 35분 출발해 오후 12시 45분에 도착한다. 대한항공 KE8007편은 1월 3일, 4일, 5일 오후 7시 출발해 오후 1시 10분에 도착한다.

이번 CES 2027 부정기 항공편 예약은 델타항공 공식 홈페이지와 대한항공 공식 홈페이지에서 할 수 있다.