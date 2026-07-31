기술·조건·가격 등 협상 거쳐 체결 “최고의 구축함 위해 만전 기할 것”

[헤럴드경제=고은결 기자] 7조8000억원 규모의 한국형 차기구축함(KDDX) 사업이 2032년 선도함 전력화를 목표로 본궤도에 올랐다.

한화오션은 31일 방위사업청과 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업의 본계약을 체결했다고 밝혔다.

한화오션은 이달 초 우선협상대상자로 선정된 이후 기술∙조건∙가격 등과 관련한 협상 과정을 거쳐 이날 본계약을 마무리했다.

KDDX는 7000톤급 구축함 6척을 국내 기술로 확보하는 첫 번째 국산 이지스급 함정 건조 사업이다. 대한민국 해군력의 핵심인 기동함대 완성을 위해 정부는 2032년을 시작으로 2036년까지 6척의 KDDX를 해군에 전력화할 예정이다.

선도함은 향후 후속함 건조의 기준이 되므로 설계 완성도와 체계통합 능력이 사업의 관건으로 여겨진다.

한화오션은 2023년 5월 출범 이후 울산급 배치-Ⅲ 5·6번함과 배치-Ⅳ 1·2번함 건조를통해 축적한 기술력을 토대로 KDDX 선도함을 성공적으로 수행한다는 방침이다.

또한 ‘유∙무인 복합전투체계’와 ‘다층 방어체계’, ‘강화된 사이버 방호체계’ 등 함정 성능향상 기술을 적극 반영하고, ‘병력절감 자동화 기술’ 등을 적용해 2030년대 전장환경에 최적화된 KDDX를 탄생시킨다는 계획이다.

김호중 한화오션 특수선사업부 국내영업 담당 상무는 “한화오션은 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업자로서 무거운 책임감을 느끼고 있다”며 “2030년대 대한민국 해군력을 이끌고, K-해양방산의 대표모델이 될 KDDX가 해외 방산시장을 리딩할 수 있는 최고의 구축함으로 자리매김할 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.