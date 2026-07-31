8월 U+tv 아이들나라 이벤트 진행 아이들나라서 우수 사연 3편 공개

LG유플러스는 키즈 전용 플랫폼 ‘U+tv 아이들나라’(사진)에서 고객 사연을 바탕으로 AI 동화 콘텐츠를 제작하는 ‘우리 아이가 동화 주인공’ 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다.

U+tv 아이들나라는 IPTV 기반 키즈 서비스로, 동영상·도서·놀이·학습 콘텐츠를 제공하며 아이의 연령과 관심사에 맞는 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 플랫폼이다. 이번 이벤트는 정해진 콘텐츠를 일방적으로 시청하던 기존 키즈 서비스에서 나아가, 고객이 직접 제공한 이야기를 새로운 콘텐츠로 만드는 참여형 서비스다. LG유플러스는 생성형 AI를 활용해 고객이 제출한 사연을 동화 형식의 영상 콘텐츠로 재구성할 예정이다.

이벤트는 8월 4일부터 17일까지 약 2주간 진행된다. 참여를 원하는 고객은 U+tv의 이벤트 배너를 통해 네이버 폼에 접속한 뒤, 아이의 특별한 이야기나 경험을 작성해서 제출하면 된다. 사연 주제는 아이의 일상 에피소드, 가족과의 추억, 반려동물과의 이야기, 첫 심부름이나 특별한 성장 경험 등 자유롭게 구성할 수 있다. 김광우 기자