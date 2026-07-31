[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도와 이 광역단체 사회서비스원이 기획한 ‘청년 재가 중증장애인 자산형성지원사업’의 첫 3년만기가 도래하면서, 78명의 첫 수혜자가 오는 8월 나온다.

경제적 취약계층인 청년 재가 중증장애인의 자립 자금 마련을 위해 추진한 이 사업은 경제적으로 취약한 만 15세 이상 청년 재가 장애인을 대상으로 참여자가 3년 동안 매 월 15만원을 저축하면 도와 시군에서 동일 금액(월 15만원)을 1:1로 매칭 적립해 주는 방식으로 운영되어 왔다.

이번 3년 만기를 맞이한 가입자들은 본인 저축액과 지자체 매칭지원금 및 이자를 더해 총 1000만 원 안팎의 자립 씨앗 자금을 수령하게 되며, 모인 자금은 주거비, 직업훈련비, 의료비, 창업자금 등 청년 장애인들의 자립을 위한 소중한 마중물로 쓰일 예정이다.

유지영 강원특별자치도 복지보건국장은 “청년 장애인들이 사회 구성원으로서 당당히 자립하는 든든한 발판이 되기를 바라며, 앞으로도 청년 장애인들의 경제적 자립과 지역사회 정착을 위한 지원을 지속해서 펼쳐 나가겠다”고 했고, 사회서비스원 이은영 원장은 “앞으로도 강원특별자치도와 시군, NH농협은행 등 관계기관과 협력해 청년 중증장애인의 안정적인 자립을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.