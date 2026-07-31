환자 QR로 영상 전송…의사는 AI로 촬영이력 실시간 확인 CT 재촬영 650억원 건보 누수 줄인다…2027년 영상공유체계 구축

[헤럴드경제=김용훈 기자] 병원을 옮길 때마다 컴퓨터단층촬영(CT)이나 자기공명영상(MRI)을 다시 받아야 했던 환자들의 불편이 크게 줄어들 전망이다.

정부가 환자가 스마트폰 QR코드로 기존 의료영상을 원하는 의료기관에 직접 전송하고, 의료진은 인공지능(AI)을 활용해 환자의 과거 촬영 이력을 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 구축하기로 했다.

31일 보건복지부의 ‘2026년 하반기 업무계획’에 따르면 정부는 정보통신기술(ICT)을 활용한 의료혁신 과제의 하나로 의료영상정보 공유체계를 구축한다. 병원을 옮길 때마다 같은 부위를 반복 촬영하는 관행을 줄여 환자의 시간과 비용 부담을 낮추고 건강보험 재정 누수를 막겠다는 취지다.

정부는 오는 2027년 상반기까지 가칭 ‘영상정보공유시스템’을 구축할 계획이다. 환자는 스마트폰 QR코드를 이용해 자신의 CT·MRI 영상을 원하는 시점에 원하는 의료기관으로 직접 전송할 수 있게 된다.

앞서 올해 12월부터는 의료기관이 AI를 활용해 환자의 기존 CT·MRI 촬영 이력을 실시간으로 조회할 수 있는 서비스를 우선 도입한다. 의료진이 이미 촬영된 영상 여부를 즉시 확인할 수 있어 불필요한 중복 검사를 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

이번 대책은 병원을 옮긴 환자들에게 고가 영상검사가 반복되는 문제가 지속적으로 제기된 데 따른 후속 조치다. 건강보험심사평가원에 따르면 2025년 동일 질환으로 CT를 촬영한 뒤 30일 이내 다른 의료기관을 찾은 환자는 94만4172명이었다. 이 가운데 26.8%인 25만3438명이 새 병원에서 CT를 다시 촬영했다. 병원을 옮긴 환자 4명 중 1명 이상이 한 달도 지나지 않아 같은 검사를 반복한 셈이다.

CT 재촬영률은 2022년 25.8%에서 2023년 26.2%, 2024년 26.5%, 2025년 26.8%로 매년 상승했다. MRI 역시 상황은 비슷했다. 지난해 병원을 옮긴 환자 22만4894명 가운데 13.8%인 3만944명이 30일 이내 MRI를 다시 촬영한 것으로 나타났다.

이처럼 반복 촬영이 이어지면서 지난해 건강보험 급여비는 CT 491억5200만원, MRI 159억원 등 총 650억5200만원이 지출됐다. 의료적으로 반드시 필요한 경우를 제외하면 상당 부분이 불필요한 재정 지출일 수 있다는 지적이 나온다.

그동안 의료계에서는 일부 의료기관이 기존 영상을 충분히 활용하지 않고 재촬영을 요구하는 사례가 있다는 비판이 제기돼 왔다. 실제 일부 의원급과 종합병원에서는 전원 환자의 절반 가까이 또는 그 이상에게 CT·MRI를 다시 시행하는 사례도 확인됐다.

복지부는 영상정보 공유체계가 정착되면 의료기관 간 정보 활용이 원활해져 환자의 검사 부담은 물론 건강보험 재정 낭비도 상당 부분 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.