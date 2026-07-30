與 노종면 “‘정 선배’가 정진석 맞나” 물음에 정몽규 “말씀 못드린다”

[헤럴드경제=김태열 선임기자] “회장님, 어제 정 선배님한테 연락받았습니다. 더 잘 배려해드려야 하는데 송구합니다” 국회 문화체육관광위원회가 30일 대한축구협회의 운영 등과 관련한 문제점을 들여다보고자 개최한 청문회에서 국민의힘 윤용근 의원이 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장에게 보낸 휴대폰 문자 메시지 화면이 언론에 포착됐다. 이에 정 전 회장은 “신경 써주셔서 감사합니다. 이런 자리 말고 다른 자리에서 인사드리겠습니다”라는 화답했다.

문자 메시지 내용이 보도되자 여당에서는 즉각 문제를 제기했다. 더불어민주당 소속 이재정 문체위원장은 “청문회를 준비하는 과정에서 청문위원들에게 로비를 위해 컨택(접촉)하신 적이 있나”라며 “위원들에게 직접 연락이 안 돼 여러 루트로 미리 선을 대려고 한 것인가”라고 물었다.

문자 메시지 속 ‘정 선배’가 누구인지를 묻는 이 위원장의 말에 정 전 회장은 “프라이버시라 밝힐 수 없다”면서 “청문회를 앞두고 오해를 살 수 있는 문자에 대해 부적절했다고 생각한다”고 밝혔다.이어 “국민께 사과드린다”며 “청문회와 관련해 어떤 특별한 부탁이나 편의를 요청한 사실이 없다”고 했다.

정 전 회장과 문자 메시지를 주고받은 윤 의원은 “이것(문자 메시지)으로 인해 청문회에 문제가 있다거나 질의가 부실했다고 생각하지 않는다”며 “저는 준비한 질의를 그대로 했는데 청문회장에서 왜 문제가 되는지 모르겠다”고 말했다. 민주당 노종면 의원은 “청문회 활동을 방해했다는 의혹이 불거진 사안이라 의원실에서 확인했다”며 “(문자 메시지 속 ‘정 선배’가) 정진석 전 (대통령)비서실장 맞나”라고 추궁했다. 정 전 회장은 “프라이버시와 관련한 문제라 말씀드리지 않겠다”고 대답했다. 노 의원은 “(‘정 선배’가 정 전 실장이) 아닌가. 아니면 말 못하나”라고 재차 물었고, 정 전 회장은 “말씀을 못 드리겠다”고 했다.