최 회장, SK하이닉스 주식 3천620주 첫 매입…주가 저평가 판단 따른 결정

[헤럴드경제=김태열 선임기자] 최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스 주식 약 48억원어치 3620주를 장내매수했다고 SK하이닉스측이 공시를 통해 밝혔다. SK하이닉스는 30일 최 회장이 장내매수를 통해 SK하이닉스 보통주 3천620주를 매입했다고 공시했다. 최근 반도체주를 중심으로 국내 증시 불안이 극심한 상황에서 책임경영 의지를 강조하기 위한 것으로 보인다. 이날 종가 기준으로는 47억8천564만원 규모다.

최 회장이 SK하이닉스 주식을 매수한 한 것은 이번이 처음이다. 최 회장은 반도체 기업 가치에 대한 믿음과 함께 최근 SK하이닉스 주가가 지나치게 저평가 됐다는 판단에 따라 책임경영 차원에서 이번 주식 매수를 결정한 것으로 알려졌다. SK하이닉스 주가는 지난달 25일 298만7천원으로 사상 최고가를 기록했으나, 이후 급락한 끝에 불과 1개월여 만인 이날 종가 132만7천원을 기록했다. 최 회장은최근 SK하이닉스 주가에 대해 “메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 우상향으로 간다”며 “샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법”이라고 말했다.