강서구청
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[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 2026년 8월 1일자 5급 이상 전보 발령사항을 7월 30일 발표했다.

이날 4급 전보인사에서 김영선 기획재정국장, 주미정ㅇ 미래경제국장, 우진한 도시관리국장 등이 발령났다.

또 최미정 행정지원과장, 박정남 지역경제과장 등도 전보 인사됐다.

다음은 강서구 4,5급 전보 인사 명단

◆ 서울 강서구

<4급 전보>▷김영선(기획재정국장) 주미정(미래경제국장) 우진한(도시관리국장) 이재혁(강서구의회)

<5급 전보>▷최미경(행정지원과장) 홍선미(체육관광과장) 정계연(민원여권과장) 홍우정(세무관리과장) 박정남(지역경제과장) 안은희(건설관리과장) 여한구(안전관리과장) 윤미선(도시개발과장) 우정민(복지지원과장) 최시정(생활보장과장) 노은영(강서구의회) 안미영(강서구의회) 김순미(가양제1동장) 장경인(방화제2동장) 이정희(등촌제3동장) 박동근(화곡본동장 직무대리) 김혜연(화곡제6동장 직무대리) 현규희(화곡제8동장 직무대리) 한수영(가양제3동장 직무대리) 김상경(방화제3동장 직무대리)


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