[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 2026년 8월 1일자 5급 이상 전보 발령사항을 7월 30일 발표했다.
이날 4급 전보인사에서 김영선 기획재정국장, 주미정ㅇ 미래경제국장, 우진한 도시관리국장 등이 발령났다.
또 최미정 행정지원과장, 박정남 지역경제과장 등도 전보 인사됐다.
다음은 강서구 4,5급 전보 인사 명단
◆ 서울 강서구
<4급 전보>▷김영선(기획재정국장) ▷주미정(미래경제국장) ▷우진한(도시관리국장) ▷이재혁(강서구의회)
<5급 전보>▷최미경(행정지원과장) ▷홍선미(체육관광과장) ▷정계연(민원여권과장) ▷홍우정(세무관리과장) ▷박정남(지역경제과장) ▷안은희(건설관리과장) ▷여한구(안전관리과장) ▷윤미선(도시개발과장) ▷우정민(복지지원과장) ▷최시정(생활보장과장) ▷노은영(강서구의회) ▷안미영(강서구의회) ▷김순미(가양제1동장) ▷장경인(방화제2동장) ▷이정희(등촌제3동장) ▷박동근(화곡본동장 직무대리) ▷김혜연(화곡제6동장 직무대리) ▷현규희(화곡제8동장 직무대리) ▷한수영(가양제3동장 직무대리) ▷김상경(방화제3동장 직무대리)
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