동대문구, 29일 열린 특강 학생·학부모 250여 명 참여…실천 중심 학습 전략에 큰 호응

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 최동민)는 29일 동대문구 교육지원센터 3층 대강당에서 지역 내 중·고등학생과 학부모를 대상으로 EBS 영어 대표강사 정승익 강사를 초청해 ‘영어 전문가 특강’을 개최했다.

이번 특강은 지난 2월 개최한 윤혜정 국어 전문가 특강에 이어 두 번째로 마련된 교육 전문가 초청 특강 시리즈로, 학생과 학부모 250여 명이 참석해 대강당을 가득 메우는 등 큰 호응을 얻었다.

정승익 강사는 ‘1등급 내신·수능 영어 학습 전략’을 주제로 내신과 수능을 대비하는 영어 학습법은 물론, 영어 학습을 넘어 스스로 공부하는 습관과 꾸준히 실천하는 힘, AI 시대에 필요한 학습 태도와 실천 전략 등을 다양한 사례를 통해 전달했다.

특히 이번 강연은 사전에 접수된 학생과 학부모의 질문을 바탕으로 강의 내용을 구성해 현장감을 더했다. 평소 학습 과정에서 느끼는 고민에 대해 구체적인 사례와 실천 방안을 제시하며 참석자들의 큰 공감을 끌어냈다.

특강 종료 후 실시한 만족도 조사에서는 참석자의 90% 이상이 ‘만족’ 이상으로 응답했다. 참석자들은 “영어뿐 아니라 공부하는 태도와 습관까지 돌아볼 수 있어 유익했다”, “바로 실천할 수 있는 내용이 많아 도움이 됐다”, “2시간이 짧게 느껴질 만큼 몰입감 있는 강의였다”, “자녀를 이해하고 지도하는 데 많은 도움이 됐다” 등의 긍정적인 반응을 보였다.

행사 시작부터 종료까지 학생과 학부모와 함께한 최동민 동대문구청장은 “2시간 동안 높은 집중력으로 강연에 참여하는 학생과 학부모의 모습을 보며 배움에 대한 열정과 교육에 대한 높은 관심을 다시 한번 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 변화하는 교육환경에 능동적으로 대응하고, 학생과 학부모에게 실질적인 도움이 되는 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.