선사들과 온라인 바이럴 마케팅 강화로 신규 수요 창출

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천항만공사(IPA)가 한·중 카페리 여객시장 활성화를 위해 고객서비스를 개선하고 체험형 콘텐츠를 확대한다.

변화하는 여행 트렌드에 맞춰 젊은 층과 개별여행객 유치에 나선다는 전략이다.

IPA는 카페리 선사들과 협력해 온라인 기반 체험형 콘텐츠와 고객 참여 프로그램을 하반기부터 본격 운영한다고 30일 밝혔다.

최근 한·중 여행시장은 단체관광에서 자유여행 중심으로 재편되고 있으며 여행객들이 사회관계망서비스(SNS)와 숏폼 영상을 통해 여행 경험을 공유하는 문화가 확산되고 있다.

이에 따라 IPA와 선사들은 온라인 바이럴 마케팅을 강화해 신규 수요를 창출하고 카페리 이용객을 확대할 계획이다.

주요 사업으로는 선내 포토존 조성과 SNS 연계 이벤트를 비롯해 카페리 크리에이터 운영, QR코드를 활용한 고객의 소리(VOC) 접수 및 서비스 모니터링, 한국어·중국어 셔틀버스 안내방송 등이 추진된다.

IPA는 고객이 직접 제작한 여행 콘텐츠가 온라인에서 확산되면 MZ세대와 개별여행객(FIT)을 중심으로 새로운 수요를 끌어들이는 선순환 구조가 형성될 것으로 기대하고 있다.

이경규 IPA 사장은 “카페리 여행을 보다 쉽고 친숙하게 즐길 수 있도록 선사들과 함께 고객서비스를 지속적으로 개선하고 체험 중심의 마케팅을 확대하겠다”며 “한·중 카페리 활성화와 새로운 여행문화 조성을 위해 다양한 사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.