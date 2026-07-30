추가 실거래 테스트 실시 예정

[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국은행이 ‘프로젝트 아고라’ 실거래 시범사업에 참여했다고 밝혔다. 한은의 토큰화된 지급준비금을 활용해 은행끼리 원화 등을 주고받는 거래를 진행했다.

30일 한국은행에 따르면 이달 실시한 ‘프로젝트 아고라’ 실거래 시범사업에서 아고라 플랫폼(프로토타입)의 주요 기능과 업무 절차가 실제 운영과 유사한 환경에서 안정적으로 가동될 수 있다는 점이 확인됐다.

프로젝트 아고라란 토큰화한 중앙은행 지급준비금(Tokenised Reserves)과 은행예금(Tokenised Deposits)을 활용해 국가 간 지급결제의 효율성 제고를 모색하는 글로벌 프로젝트다. 아고라 플랫폼은 현행 제도적 여건에서 작동가능한 핵심 아키텍처(뼈대)와 업무 프로세스를 검증하기 위해 구축한 플랫폼이다.

이번 시범사업은 참여를 희망한 기관을 대상으로 실시했다. 원화를 비롯해 미국 달러화, 유로화, 영국 파운드화, 스위스 프랑화, 엔화 등 다양한 통화를 대상으로 한국은행을 비롯한 중앙은행과 민간 금융기관 등 28개 기관이 참여했다. 국내 은행 중에는 KB국민·NH농협·신한·우리·하나은행 등이 참여했다.

대상 거래는 단일통화 거래(은행 간·기업 간·동일 금융그룹 내), 이중통화(dual currency) 거래(은행 간·기업 간), 외환동시결제(PvP)를 포함한 17개의 시나리오로 구성했다.

단일통화 거래란 한 기관에서 다른 기관에 하나의 통화를 보내는 것을, 이중통화 거래는 한 기관이 다른 기관에 다른 통화로 돈을 보내는 것을 말한다. A 기관이 원화를 보내고 B 기관이 그 금액을 원화로 받으면 단일통화 거래, A 기관이 원화를 보내고 B 기관이 환전된 달러를 받으면 이중통화 거래다. 외환동시결제는 서로 다른 통화를 주고받는 결제를 뜻한다.

한은은 토큰화 지급준비금을 활용한 은행 간 원화 이체거래(2000만원)를 대상으로 농협은행, 신한은행과 함께 시범사업을 수행했다. 한은이 농협은행과 신한은행의 지급지시 요청을 받아 아고라 플랫폼을 통해 토큰화 지급준비금을 발행·이전·상환하는 거래다. 이 과정에서 한강 플랫폼과 한은금융망(BOK-Wire+)을 수동으로 연계했다.

프로젝트 아고라는 앞으로 이번 사업에서 수행하지 않은 거래 유형과 시나리오를 발굴해 추가로 실거래 테스트를 실시할 계획이다. 프로젝트 아고라 참여기관 중 이번 사업에 참여하지 않은 기관도 희망할 경우 참여할 수 있다.

한은은 “앞으로도 프로젝트 아고라에 적극적으로 참여해 나가면서 한강 플랫폼과 아고라 플랫폼 간 연계 및 상호운용성 확보 등에 대해 다각적으로 검토할 계획”이라고 말했다.