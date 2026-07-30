삼성전자, ‘HBM 점유율’ D램 수준 38% 확보 자신 HBM3E는 뒤졌지만 HBM4 앞세워 추격 가속 엔비디아 최대 공급사는 여전히 SK하이닉스 SK하이닉스 “고객 신뢰로 쌓은 경쟁력은 차별화된 요소”

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 올해 하반기 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 점유율을 빠르게 끌어올려 SK하이닉스와 본격적인 선두 경쟁을 펼치겠다는 의지를 내비쳤다.

일찍이 엔비디아 공급망을 선점하며 HBM 시장 리더십을 구축한 SK하이닉스는 고객과의 탄탄한 신뢰 관계를 차별점으로 내세우며 선두 수성을 자신했다.

SK하이닉스가 2년 가까이 HBM 레이스에서 독주하고 있는 가운데 삼성전자는 차세대 제품 개발부터 출하까지 전 과정에 걸쳐 속도를 높이며 빠르게 추격하는 모양새다.

삼성전자는 30일 진행된 2분기 실적 콘퍼런스 콜에서 올 하반기 HBM 시장 점유율 전망에 대해 “전체 D램 시장 점유율과 동등한 수준을 확보할 것”이라고 밝혀 경쟁에 다시 불을 지폈다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올 1분기 매출액 기준 삼성전자의 글로벌 D램 시장 점유율은 38%로 업계 1위를 유지하고 있다.

반면 HBM 시장 점유율은 21% 수준으로, SK하이닉스(58%)와 큰 격차를 보이고 있다. 5세대 제품인 HBM3에서 엔비디아 공급망에 늦게 진입한 것이 주요 원인으로 지목된다.

삼성전자는 HBM3E 경쟁에선 뒤졌지만 개발 속도와 성능을 한층 끌어올린 6세대 HBM4를 추격의 ‘키’로 삼고 있다. 당장 3분기 HBM4 매출은 2분기보다 3배 이상 증가하며 가파른 성장세를 보일 것으로 예상했다.

김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 이날 콘퍼런스 콜에서 “올 하반기 전체 HBM 매출의 60% 이상이 HBM4에서 나올 것”이라고 밝히며 강한 자신감을 보였다.

삼성전자가 공언한대로 HBM4 판매 확대로 HBM 시장 점유율을 D램 수준 만큼 끌어올릴 경우 SK하이닉스의 독주 체제에도 점차 균열이 생겨 시장 주도권 다툼은 한층 격화될 전망이다.

김 부사장은 “HBM 4 제품의 경우 고객들의 과제별 평가가 원활하게 마무리됐다. 하반기 램프업(생산 확대) 속도에 맞춰 고객 수요가 빠르게 확대되고 있다”고 밝혔다.

SK하이닉스는 최근 이 같은 경쟁사 추격에 대해 “제품 성능, 양산 수율, 품질, 고객 신뢰도 전반에서 축적해 온 경쟁력은 단기간에 확보하기 어려운 SK하이닉스만의 차별화된 요소”라며 여전히 우위를 자신했다.

김기태 SK하이닉스 HBM 세일즈&마케팅 담당(부사장)은 지난 29일 진행된 2분기 콘퍼런스 콜에서 “HBM4 경쟁력은 고객이 요구하는 성능을 구현하고 이를 안정적인 수율과 품질로 대량 공급할 수 있는 역량까지 아우를 때 비로소 완성된다”며 엔비디아와의 공고한 협력관계를 우회적으로 과시했다.

앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)도 지난달 방한 당시 SK하이닉스를 ‘최대 메모리 반도체 공급사’라고 평가하며 양사의 밀착된 관계를 강조했다.

최태원 SK그룹 회장은 지난 24일(현지시간) ‘샌프란시스코 AI 서밋’을 하루 앞두고 황 CEO와 만찬을 함께 하며 이 같은 신뢰 관계를 재차 확인한 바 있다.

SK하이닉스 역시 하반기 HBM4의 양산 확대를 예고한 상태다. 이를 통해 상반기보다 더 많은 이익 실현을 예상하고 있다.

김기태 부사장은 “HBM4의 양산 수율(결함 없는 합격품 비율)과 품질이 성숙단계에 진입한 HBM3E에 근접한 수준”이라고 밝혔다.

통상 양산 초기에는 공정 불안정으로 인해 수율이 낮지만 SK하이닉스의 HBM4는 완성도가 높은 이전 세대 제품 수준을 빠르게 따라잡았다는 것이다.

한편, 시장조사업체 트렌드포스는 2026년 연간 HBM 시장 점유율에 대해 삼성전자는 20%에서 28%로 늘어나고, SK하이닉스는 59%에서 50%로 낮아질 것으로 전망했다.