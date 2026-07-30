백운광장 일대 새로운 활력 기대

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시 남구의 대표적 명소인 백운광장 스트리트푸드존과 푸른길 공원이 대대적인 새단장을 마치고 활력을 되찾고 있다. 그동안 장기화된 도시철도 2호선 및 백운지하차도 건설 공사로 인해 침체기를 겪었으나, 주요 공사들이 마무리 단계에 접어들면서 지역민과 관광객의 눈길을 끌 전망이다.

특히 최근 진행된 백운광장 스트리트푸드존 신규 입점자 모집에는 청년 창업가와 소상공인 신청자가 대거 몰리며 뜨거운 관심을 입증했다. 이는 공사 불편 해소에 대한 기대감과 함께 백운광장 일대의 상권 회복 가능성을 높게 평가한 결과로 풀이된다.

백운광장 스트리트푸드존의 관리·운영을 맡고 있는 (사)광주남구 도시재생마을협력센터는 이번 새단장을 계기로 단순한 먹거리 거리를 넘어 ‘청년 및 소상공인 창업 인큐베이팅 공간’으로서의 기능을 한층 강화할 방침이다.

센터는 입점 상인들을 위해 맞춤형 컨설팅, 온·오프라인 마케팅 지원, 위생 및 서비스 교육 등 체계적인 관리 시스템을 제공하여 초보 창업자들이 안정적으로 자립할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 할 예정이다.

김민지 도시재생센터장은 “오랜 공사 기간 동안 불편을 견뎌주신 지역민과 상인분들께 감사드린다”며 “스트리트푸드존이 청년들에게는 도전과 희망의 기회를 제공하고, 지역민들에게는 일상 속 편안한 휴식과 즐거움을 선사하는 남구의 사랑받는 명소로 확실히 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.