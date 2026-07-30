매출 38.1% 늘어난 5863억원 반도체 소재 TMAC 증설에 130억원 투자 결정

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데정밀화학은 올해 2분기 영업이익 619억원을 달성, 전년 동기 대비 611.5% 증가했다고 30일 밝혔다. 같은 기간 매출은 38.1% 늘어난 5863억원을 기록했다.

이번 실적 개선은 식·의약용 셀룰로스와 반도체 소재 TMAC 등 스페셜티 사업의 판매 확대가 주요 요인으로 작용했다.

식물성 의약용 캘슐 등으로 사용되는 식·의약용 셀룰로스는 지난 2분기부터 증설 공장 물량의 판매가 본격 확대됐다. 반도체 소재인 TMAC도 전방 산업인 반도체 시장의 수요 확대에 힘입어 2분기 판매량이 증가했다.

친환경 사업 강화를 위한 암모니아 선박연료 공급(벙커링) 사업도 실적 상승에 이바지했다. 롯데정밀화학은 지난 4월 세계 최초로 그린 암모니아를 선박연료로 상업 공급하는 데 성공했다. 올해 암모니아 추진선에 약 3000톤의 암모니아를 선박연료로 공급할 계획이다. 롯데정밀화학은 아시아 최대 암모니아 터미널 인프라를 기반으로 선박연료 공급을 비롯한 청정 암모니아 사업을 확대할 예정이다.

정승원 롯데정밀화학 대표는 “암모니아 선박연료 사업 확대를 통해 친환경 사업 경쟁력도 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 롯데정밀화학은 같은 날 반도체 소재 수요 확대에 대응하기 위해 TMAC 증설에 130억원을 투자하기로 결정했다고 밝혔다. 현재 세계 1위인 TMAC 생산능력을 연간 5만5000톤에서 2028년 6만4000톤까지 확대할 계획이다.