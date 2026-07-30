쓰레기문제 해결 위한 구민협의회 회의 개최 올해 생활폐기물 배출 목표 6만 톤

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)가 30일 생활폐기물 배출량을 감축하고 올바른 분리배출 문화를 정착시키기 위해 구민들과 머리를 맞댔다.

구는 이날 구청 대회의실에서 ‘쓰레기문제 해결을 위한 구민협의회(이하 쓰구협) 정기회의’를 개최했다.

회의에는 진교훈 구청장을 비롯해 쓰구협 위원 등 20여 명이 참석했다.

참석자들은 올해 생활폐기물 감량 추진계획과 재활용품 분리배출 활성화 방안을 공유, 구체적인 실천 방안을 논의했다.

특히, 쓰레기문제를 근본적으로 해결하려면 구민들의 인식 변화를 통한 올바른 배출이 무엇보다 중요하다는 데 의견을 같이했다.

구는 올해 생활폐기물 배출 목표를 최근 3년 평균 배출량(6만1578톤)보다 약 3% 줄인 6만 톤으로 설정했다.

구는 이를 달성하기 위해 폐비닐 분리배출 인증 이벤트, 각종 행사 시 분리배출 방법 안내, 음식 배달 시 다회용기로 제공하는 ‘제로식당’ 사업 등 다양한 쓰레기 감량 정책을 추진할 계획이다.

진교훈 구청장은 “쓰레기 배출량이 늘어나면 결국 구의 재정 부담으로 이어질 수밖에 없다”며 “재활용 선별률을 높이는 한편, 쓰레기 문제에 대한 인식 개선과 구민들의 자발적 참여를 유도해 실질적인 감축을 이뤄내겠다”고 말했다.