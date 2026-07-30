영업익 4404억원 매출 3조4572억원…역대 최대 데이터센터용 MLCC 판매 증가 추가 LTA 요청에도 대응 중 AI 가속기·서버 CPU용 기판 공급 확대

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전기가 AI(인공지능) 확산에 힘입어 2분기 영업이익을 전년 동기 대비 두 배 이상 끌어올렸다. 특히 하이퍼스케일러 등 10여개의 고객사와 대규모로 MLCC(적층세라믹커패시터) 장기공급 계약을 체결하면서 역대 최대 분기 매출액을 기록했다.

삼성전기는 2분기 연결기준 매출액 3조4572억원, 영업이익 4404억원을 기록했다고 30일 밝혔다.

매출은 지난해 같은 기간보다 24%, 전 분기보다 8% 증가하며 역대 분기 최대 기록을 세웠다. 영업이익은 전년 동기 대비 107%, 전 분기 대비 57% 늘었다.

세전이익은 4333억원, 순이익은 3157억원으로 각각 전년 동기보다 153%, 143% 증가했다.

삼성전기는 “AI 서버와 네트워크 등 데이터센터용 MLCC 판매가 늘고, 글로벌 빅테크 고객사를 대상으로 한 AI 가속기·서버 CPU(중앙처리장치)용 고부가 반도체 기판 공급이 확대된 것이 실적 개선을 이끌었다”고 설명했다.

ADAS(첨단운전자보조시스템)과 자율주행 시장 성장에 따라 전장용 카메라모듈과 반도체 기판 등 고부가 부품의 공급이 증가한 점도 수익성 확대에 기여했다.

특히, 탑티어 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영사) 및 주요 반도체 업체 등 10여개 고객사들과 MLCC 장기공급계약(LTA)을 체결한 데 이어 추가적인 장기공급계약 요청에도 적극 대응 중이다.

현재 삼성전기는 엔비디아, AMD, 아마존, 마벨 등을 주요 고객사로 두고 있다.

하이퍼스케일러와의 장기계약 등으로 컴포넌트 사업부의 2분기 매출은 1조6494억원으로 전년 동기 대비 29%, 전 분기 대비 17% 증가했다.

AI 서버와 네트워크, 전력장치 등 데이터센터용 MLCC 판매가 늘어난 데다 자율주행 고도화와 친환경차 수요 증가에 따른 전장용 제품 공급 확대가 실적을 견인했다.

3분기에도 MLCC 수요 증가가 예상됨에 따라 삼성전기는 AI용 최선단 기종을 적기 개발해 공급을 강화하고, 자율주행 및 친환경차 시장 성장에 맞춰 고용량·고전압 제품 진입을 적극 확대할 계획이다.

패키지솔루션 사업부의 2분기 매출은 7716억원으로 전년 동기 대비 37%, 전 분기 대비 6% 증가했다.

글로벌 빅테크 고객사 대상 AI 가속기와 서버 CPU용 FC-BGA(플립칩 볼그리드어레이) 공급이 지속된 가운데 자율주행용 전장 기판 판매도 늘었다.

광학솔루션 사업부의 2분기 매출은 1조362억원으로 전년 동기보다 10% 증가했지만 전 분기보다는 4% 감소했다. 국내외 고객사의 신규 플래그십 스마트폰용 카메라모듈과 전장 특화 제품 공급 확대가 전년 대비 성장세를 뒷받침했다.

삼성전기는 3분기 신규 AI 가속기와 서버 CPU용 고성능 기판의 양산을 본격화한다. 국내외 생산설비 증설도 차질 없이 추진해 데이터센터용 고부가 FC-BGA 수요에 대응할 방침이다.

패키지솔루션 사업부는 주요 고객사의 신규 폴더블 스마트폰에 탑재되는 고성능 카메라모듈 공급을 확대한다. 글로벌 전기차 고객사의 차세대 플랫폼용 제품과 휴머노이드 로봇용 카메라 등 신규 응용처도 지속 발굴할 계획이다.

삼성전기 관계자는 “AI 인프라 투자와 AI 반도체 고성능화, 자율주행 기술 확산에 따라 데이터센터와 전장용 고부가 부품 수요가 지속될 것”이라며 “고성능 기판과 MLCC, 전장 카메라모듈 공급을 확대해 성장세를 이어가겠다”고 말했다.