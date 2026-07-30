[헤럴드경제=김현일 기자] 파두의 남이현 대표와 이지효 사장이 오는 8월 4~6일 미국 샌타클래라에서 열리는 글로벌 메모리 및 스토리지 기술 전시회 ‘FMS 2026’에서 ‘인공지능(AI) 스토리지의 미래: 실리콘 혁신부터 하이퍼스케일 효율성까지’를 주제로 기조연설을 진행한다.

FMS는 낸드플래시 메모리를 비롯한 SSD 산업 분야 단일 최대 행사다. 올해 20주년을 맞은 가운데 약 1500개 이상의 단체, 100여개 이상의 기업들이 참석할 예정이다.

30일 파두에 따르면 이번 기조연설에는 로스 스텐포트 샌디스크 수석 엔지니어가 함께 한다. 파두 경영진은 기조연설에서 폭증하는 AI 인프라 수요를 충족하기 위한 핵심 스토리지 시스템 기술 개발 비전과 6세대 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 개발 성과를 공유할 계획이다.

특히 처리량·지연시간(레이턴시)·전력효율을 동시에 확보하는 설계 접근이 하이퍼스케일 환경에서 갖는 실질적 이점을 강조할 예정이다.

스텐포트 수석 엔지니어는 지난 2년간 급변한 AI 데이터센터의 요구에 맞춰 고용량 낸드플래시와 저장장치 상태를 실시간으로 들여다보는 관측 기술이 어떻게 플래시 시장의 혁신을 이끌고 있는지 짚어본다.

파두는 이번 FMS에서 대형 부스도 마련하고 6세대 SSD를 처음으로 공개한다. 이밖에 ▷6세대 컨트롤러 ▷5세대 컨트롤러 ▷AI 스토리지 적용 서버 ▷전력 설루션 ▷액체 냉각 시스템 등 주력 제품과 새로운 비즈니스 모델을 선보인다.

현지 고객 및 협력사들과 미팅을 통해 기존 파트너십을 강화하고 신규 고객 발굴에 적극 나선다는 전략이다.

남 대표는 “6세대 및 5세대 SSD 컨트롤러와 전력 설루션 등 AI 데이터센터에 특화된 제품 포트폴리오를 바탕으로 폭증하는 인프라 수요 속 빅테크 및 하이퍼스케일러 고객의 요구를 충족하며 지금의 성장세를 이어갈 것”이라고 말했다.