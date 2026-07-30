[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구도시개발공사는 지역 내 취약계층의 안전한 여름나기를 돕기 위해 다각적인 사회공헌활동을 전개하고 있다고 30일 밝혔다.

먼저 공사는 지난 27일 열악한 주거환경으로 온열질환 위험에 노출된 쪽방촌 주민들을 지원하기 위해 대구쪽방상담소에 후원금 500만원을 전달했다.

전달된 후원금은 냉방용품과 안전키트 등 실효성 있는 폭염 대응 물품 구입에 사용될 예정이다.

또 초록우산 대구지역본부와 협력 중인저소득 다자녀가정 생활안정 지원사업의 일환으로 지역 다자녀가정 15세대를 선정해 냉방비를 지원하며 에너지 취약계층의 여름철 생활 안정을 도왔다.

앞선 지난 23일에는 동대구역 광장에서 대구시자원봉사센터가 주관한 ‘사람과 생명을 잇는 재난돌봄 릴레이-중복 맞이 건강한 여름나기’ 캠페인에도 동참했다.

정명섭 대구도시개발공사 사장은 “기록적인 폭염 속에서 어려움을 겪는 지역 주민들이 안전하고 건강하게 여름을 보낼 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.