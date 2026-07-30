[헤럴드경제(문경)=김병진 기자] 경북 문경시는 지난 29일 시청에서 문경시 재가장기요양기관 센터장 42명이 참석한 가운데 의료·요양 통합돌봄 사업의 원활한 추진을 위한 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 의료·요양 통합돌봄 사업의 추진 방향을 공유하고 지역사회 돌봄기관과의 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.

이날 참석자들은 통합돌봄 대상자 선정 기준과 의뢰 절차를 안내받았으며, 돌봄이 필요한 대상자를 적극 발굴해 문경시에 연계하는 방안에 대해 의견을 나눴다. 또한 사업 추진 과정에서의 애로사항과 현장 의견을 청취하고 효율적인 협력 방안도 함께 논의했다.

특히 문경시는 이번 간담회를 계기로 재가장기요양기관과의 협력을 확대하고 장기요양등급자를 포함한 통합돌봄 대상자를 보다 체계적으로 발굴·연계할 수 있는 기반을 마련했다.

시는 앞으로도 재가장기요양기관과의 긴밀한 협력을 통해 지역사회 중심의 의료·요양 통합돌봄 체계를 구축하고 시민들에게 필요한 돌봄 서비스를 적기에 제공할 수 있도록 사업 추진에 박차를 가할 방침이다.

문경시 관계자는 “의료·요양 통합돌봄은 지역사회 돌봄기관과의 협력이 무엇보다 중요하다”며 “재가장기요양기관과 지속적인 협력체계를 구축해 통합돌봄이 필요한 대상자를 적극 발굴하고 더욱 촘촘한 지역 돌봄체계를 만들어 나가겠다”고 말했다.