산티아고 도착…현지 언론과 인터뷰 카스트 대통령과 정상회담 앞두고 논의 시사 AI·디지털 무역에 핵심광물 협력 강화 구상도

남미를 순방 중인 이재명 대통령이 칠레 공식방문을 계기로 한·칠레 자유무역협정(FTA) 업그레이드를 추진한다. 인공지능(AI)과 디지털 무역, 청정기술 등 새로운 통상환경을 협정에 반영하는 동시에 리튬·구리 등 핵심 광물 공급망 협력을 강화한다는 구상이다.

이 대통령은 29일(현지시간) 이번 순방의 세 번째 목적지인 칠레의 수도 산티아고에 도착했다.

이 대통령은 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령과 정상회담을 앞두고 가진 칠레 에페(EFE)통신 인터뷰를 통해 “(한·칠레 FTA가) 2004년 발효 이후 발생한 극적인 변화에 맞춰 조정돼야 한다”고 밝혔다.

세부적으로 협정 발효 이후 급변한 통상환경을 반영하기 위해 양국이 FTA 자유무역위원회를 재개하고, 협정 현대화 논의 진전과 함께 회복력 있는 공급망 구축을 위한 협력을 확대해야 한다고 제시했다.

특히 이번 협정 개정은 단순한 무역 규범 정비가 아니라 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 혁신과 신산업 협력을 촉진하는 데 의미가 있다고 강조했다.

또 노동 기준과 성평등 등 새로운 분야도 현대화 논의에 포함될 것이라고 덧붙였다.

이와 함께 이 대통령은 “한-칠레 관계가 어느 한 국가에 의존한 적이 없다”면서 “1962년 수교 이후 상호 신뢰와 공동의 가치, 60여 년간 다져진 제도적 기반을 바탕으로 우정을 쌓아왔다”고 평가한 뒤, 올해 3월 출범한 카스트 정부와의 협력 강화 의지를 내비쳤다.

정상회담에서는 첨단산업 핵심광물인 구리·리튬 매장량 세계 1위인 칠레와 공급망 관련 논의가 이뤄질 전망이다.

이 대통령은 이와 관련 양국이 광물자원 파트너십 양해각서(MOU)를 체결할 예정이라며 “목표는 핵심 광물의 글로벌 공급망을 안정화하기 위해 협력하는 것”이라고 밝혔다.

그러면서 광물자원이 풍부한 칠레와 안정적인 수요와 첨단 제조 기반을 갖춘 한국이 광물 개발과 가공, 첨단 제조를 아우르는 경쟁력 있는 가치사슬을 구축할 수 있을 것으로 기대했다.

또 인프라와 방위산업, 공공안전, 해양안전 분야에서도 협력을 확대하고, 한국과 칠레가 공동개최하는 2028년 제4차 유엔 해양총회의 성공적인 개최를 위해 긴밀히 협력하겠다는 뜻도 밝혔다.

아울러 이 대통령은 칠레 방문 첫 일정으로 현지에 거주하는 동포들과 만찬간담회를 가졌다.

이 대통령은 이 자리에서 “칠레는 지도상으로 보면 대한민국의 가장 먼 나라 중 하나이지만 깊은 우정의 마음이 늘 가까이 이어져 있다”고 말했다. 특히 “전 세계가 대한민국에 대해서 잘 알지 못했던 시절 우리의 가능성을 먼저 알아보고 손을 내밀어 준 고마운 나라”라며 “대한민국이 세계를 향해 경제의 문을 넓히기 시작했을 때 칠레가 우리의 소중한 동반자가 되어줬다”고 양국의 우정을 강조했다.

이어 “동포 여러분이 겪는 불편은 결코 개인만의 문제가 아니다. 대한민국이 함께 해결해야 할 과제”라면서 “세계 어디에 계시든 의지할 수 있는 든든한 버팀목이 돼서 외국에서도 고국의 따뜻한 배려와 변화를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다. 서영상 기자