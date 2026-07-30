8~9월 요금제·멤버십·제휴 할인 확대 매주 T데이 혜택…청년 CGV 50% ↓

SK텔레콤이 정부의 민생안정 지원 방안에 발맞춰 고객 혜택을 강화한다. 통신비 지원은 물론 외식·영화·여행 등 각종 분야에서 할인 혜택을 선보인다. 특히 ‘에어 요금제’ 신규 가입 고객은 월정액의 70% 수준에 달하는 포인트를 제공받을 수 있다.

30일 SK텔레콤은 오는 8~9월 요금제·멤버십·제휴 할인 등 각종 고객 혜택을 확대한다고 밝혔다. 이는 지난 23일 과기정통부-통신3사 최고경영자(CEO) 간담회에서 합의한 민생안정 관련 통신 분야 지원 방안의 일환이다.

우선 SK텔레콤은 내달 7일부터 31일까지 ‘에어(air) 요금제’에 신규 가입하는 고객에게 제공하는 포인트 혜택을 월정액의 70% 수준으로 확대한다. 포인트는 고객이 에어 5G 요금제를 유지하는 동안 최대 12개월간 지급된다.

기존 에어 요금제 이용 고객이 포인트로 납부할 수 있는 통신요금 한도도 연말까지 늘린다. 데이터 무제한 요금제인 ‘에어 X(5G)’ 요금제의 경우, 내달 7일부터 오는 12월 31일까지 기존 월 5000원이었던 한도를 풀어 보유한 포인트 전액을 통신요금 납부에 사용할 수 있도록 했다. 에어 5G 요금제의 포인트 납부 한도도 월정액의 50%까지 확대 적용한다.

온라인을 통해 신규 가입하는 고객을 대상으로 프로모션도 진행한다. 에어 요금제에 신규 가입하는 고객은 내달 1일부터 오는 9월 30일까지 이심(eSIM) 발급 비용을 받지 않는다. 또 T 다이렉트샵에서는 같은 기간 단말 구매 없이 회선만 신규 개통하는 고객을 대상으로 이심 다운로드 비용을 면제한다.

T 멤버십 혜택도 강화한다. SK텔레콤은 매월 첫째 주 월요일부터 금요일까지, 그리고 매주 수요일에 운영하던 ‘T 데이’에 3주간의 ‘T 데이 브랜드 위크’를 추가했다. 차민주 기자