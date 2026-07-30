정부-통신 3사 민생안정 방안 일환 익시오 로밍콜로 해외통화 혜택 확대

LG유플러스가 여름 휴가철과 소비 성수기를 맞아 로밍·멤버십 혜택을 확대한다고 30일 밝혔다. 무료 해외 음성통화와 외식·레저 할인, 청년 및 장기 고객 프로그램을 통해 실질적인 고객 부담 완화에 나선다.

이번 혜택 확대는 지난 23일 과학기술부총리와 통신 3사 대표 간담회에서 논의된 민생 안정 방안의 일환으로, 고물가 상황 속 고객 부담을 완화하기 위해 마련됐다.

특히 로밍과 멤버십 할인처럼 즉시 비용을 절감할 수 있는 혜택과 문화·관광 체험 프로그램을 함께 마련한 것이 특징이다. 해외여행객과 청년층, 장기 가입자 등 고객 특성에 따라 혜택을 세분화해 선택의 폭도 넓혔다.

우선 여름 휴가철 해외여행객 증가에 맞춰 로밍 혜택을 강화한다. AI 통화 에이전트 서비스‘익시오(ixi-O)’ 기반으로 ‘익시오 로밍콜’을 통해 해외 음성통화를 무료로 제공한다. 익시오 이용 고객은 로밍요금제에 가입하지 않아도 해외에서 와이파이만 연결돼 있으면 별도 통화료 부담 없이 국내외 음성통화를 이용할 수 있다.

실제 이용 고객들은 익시오 로밍콜을 통해 해외에서도 국내에서처럼 통화할 수 있었다고 평가했다. 이와 함께 가족 단위 해외여행객에게는 로밍패스 나눠쓰기 가입 시 대표자에게 추가3GB 데이터 혜택을 제공한다. 해외를 방문하는 고객을 위한 태블릿 로밍 지원도 확대한다.

청년 고객을 위한 혜택도 강화한다. LG유플러스는 ‘유쓰(Uth)’ 멤버십 혜택과 데이터 로밍 최대 2GB 지원 등 청년층 맞춤형 혜택을 제공한다.

또 총상금 1억원 상당의 유쓰 AI 쇼츠 페스티벌을 개최해 1등에게는 과학기술부총리상과 미국 LA AI 연수 기회를 제공하는 등 청년 고객이 참여할 수 있는 문화·체험 프로그램을 지속 확대해 고객 경험을 강화해 나갈 예정이다.

김광우 기자