KB차차차 중고차 거래 플랫폼 판매 데이터 그랜저·G80·K7·K8·S-클래스 판매량 순 2030 그랜저 조회 높아, 4050은 S클래스

[헤럴드경제=정호원 기자] KB캐피탈이 운영하는 중고차 거래 플랫폼 ‘KB차차차’가 지난해 7월부터 올해 6월까지 KB차차차에서 판매된 대형차급 세단 중고차 판매량 데이터를 분석한 결과, 현대 그랜저가 가장 높은 판매량을 기록했다.

판매량은 현대 그랜저에 이어 ▷제네시스 G80 ▷3위 기아 K7 ▷4위 기아 K8 ▷5위 벤츠 S-클래스 순으로 집계됐다.

1위인 현대 그랜저는 넓은 실내 공간과 편안한 승차감으로 인기를 얻은 국내 대표 준대형 세단이다. 연령별 조회수는 20·30대 비중이 57.6%로 다른 순위 차량 대비 약 2배 높게 나타나 젊은 소비자층의 관심이 두드러졌다.

2위 제네시스 G80은 제네시스 브랜드를 대표하는 럭셔리 세단으로 고급스러운 디자인과 첨단 편의사양을 갖춘 모델이다. 연령별 조회수에서는 50·60대 비중이 56.6%로 가장 높아 중장년층의 높은 관심이 나타났다.

3위 기아 K7는 21년 단종 이후에도 안정적인 주행 성능과 합리적인 중고차 가격을 바탕으로 꾸준한 수요를 보이고 있는 준대형 세단이다. 연령별 조회수는 40대 비중이 20.1%로 다른 순위 차량 대비 비교적 높게 나타났다.

4위 기아 K8은 세련된 디자인과 높은 연비를 갖춘 하이브리드 모델이 강점인 준대형 세단이다. 연령별 조회수에서 30·40대 조회수 비중이 37.6%로 비교적 높게 나타났다.

5위 벤츠 S-클래스는 플래그십 럭셔리 세단으로 뛰어난 승차감과 고급스러운 실내 공간을 갖춘 모델이다. 연령별 조회수에서 40·50대 비중이 62%로 가장 높게 나타났다.

KB캐피탈 관계자는“KB차차차에서는 대형차급 세단 중고차 뿐만 아니라, 다양한 중고차 매물을 비교하고 내 차 판매부터 구매까지 한 번에 고려할 수 있는 서비스를 제공하고 있다”며 “특히, KB차차차에서는 차량의 주요 정보와 특징을 한 줄로 확인할 수 있는 KB스타픽 서비스를 이용하면 보다 쉽고 빠르게 차량을 비교·선택할 수 있다”고 말했다.

한편 KB캐피탈은 올 2분기 당기순이익 653억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 19.4% 증가했으나, 전 분기(728억원)보다는 10.3% 감소한 수치다.