‘노 웨이 홈’ 이후 혼자가 된 히어로 신체적·감정적 성장통을 마주한 피터 MCU의 다음 시대를 여는 스파이더맨 고독 끝에서 다시 ‘함께’를 선택하다

[헤럴드경제=손미정 기자] 스파이더맨은 오늘도 범죄자 소탕을 위해 끝이 보이지 않는 허공에 몸을 내던진다. 일 중독자가 따로 없는 스파이더맨의 활약 덕분에 뉴욕은 범죄율이 가장 낮은 도시라는 뜻밖의 훈장도 얻었다. 매일같이 쫓고, 싸우고, 잡는 힘든 하루의 끝에, 우리의 친절한 이웃 ‘스파이더맨’을 기다리는 건 고독한 시간이다. 그제야 가면 밖을 나온 피터 파커(톰 홀랜드 분)는 다시 자신만이 들어갈 수 있는 고치 속에 스스로를 고립시킨 채 외로운 일상을 살아간다.

많은 것이 변했다. 4년 전 피터는 소중한 이들을 지키기 위해 모두의 기억에서 자신을 지웠다. 그들의 기억과 함께 피터가 친구, 연인과 함께 꿈꿨던 가슴 떨리는 미래들은 송두리째 사라졌다. 피터는 자신을 기억하지 못하는 네드(제이콥 배덜런 분)와 MJ(젠데이야 분)의 행복한 캠퍼스 생활을 휴대폰 너머로 지켜보며 그리움을 삼킨다. “큰 힘에는 큰 책임이 따른다.” 스파이더맨은 메이 이모의 마지막 말을 되새기며 흔들리는 마음을 다잡는다.

어느 날, ‘데미지 컨트롤’ 구치소로 돌진하는 탱크를 멈추기 위해 고군분투하던 스파이더맨은 자신의 진짜 정체를 알고 있는 존재와 맞닥뜨린다. 사람들의 의식을 자유자재로 넘나드는 이 정체불명의 존재는 자신의 목적을 이루기 위해 피터의 전 연인인 ‘MJ’의 목숨까지 위협한다. 엎친 데 덮친 격으로 피터의 몸은 갑자기 상승한 체내 거미 DNA 탓에 폭주를 거듭한다. 타인의 의식을 조종할 수 있는 존재의 정체는 무엇일까. 그리고 피터는 통제 불가의 신체적 변화를 이겨내고 그 존재로부터 소중한 이들을 다시 한번 지켜낼 수 있을까. 돌아온 MCU(마블 시네마틱 유니버스)의 대표 히어로, 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’다.

자신의 정체가 소중한 사람들을 해칠 수 있다는 생각 탓에 목욕탕에서조차 마스크를 벗지 않는 피터. 메이 이모의 죽음을 비롯한 모든 희생이 자신만의 책임인 양 살아가는 그의 삶은 고행길에 오른 수행자와 다를 바가 없다. 꿈과 행복, 즐거움, 친구 등 온갖 따뜻한 단어를 삶에서 죄다 지운 채 공허하기 짝이 없는 피터의 삶은 학교, 친구, 경험으로 넘쳐나는 네드와 MJ의 삶과 대조돼 더욱 잔인하게 느껴진다. 일에만 빠져 살면 언젠가 후회한다는 것을 알면서도, 피터는 수트를 벗고 사람들과 교류하는 법을 잊은 지 오래다. 반복되는 전투와 함께 찾아오는 두통은 그가 얼마나 오랫동안 자신을 몰아붙여 왔는지를 보여주는 신호다.

변화와 성장에는 고통이 뒤따른다. 그리고 홀로 모든 짐을 짊어지고 버텨 온 피터가 ‘함께’라는 세계에 다시 발을 디딜 수 있도록, MCU의 대표 히어로가 어벤져스의 잔망스러운 막내였던 시절을 지나 진정한 히어로로 거듭날 수 있도록, 영화는 시작부터 끝까지 스파이더맨의 신체적, 정신적 성장이라는 한 가지 임무를 중심으로 꼼꼼히 설계돼 있다.

영화는 혼자만의 세상으로 궤도를 이탈한 스파이더맨을 새로운 존재로 재정비해, 히어로들이 힘을 합쳐 거대한 적에 맞서는 다음 MCU식 피날레를 향한 길 위에 복귀시켜야 한다는 ‘문제’의 답을 스파이더맨 안에서 찾는다. “거미는 세 번의 생애 주기를 겪는다”는 자연의 섭리를 그대로 서사에 대입해 ‘브랜드 뉴(Brand New·완전히 새로운)’ 히어로의 탄생을 알리는 방식이다.

결과적으로 영화가 보여주는 것은 그러한 성장을 향한 주기 사이에서 가장 취약한 상태를 버텨내는 피터의 이야기다. 그간 스파이더맨이 보여줬던 경쾌하고 깨발랄한 모습을 기대했다면, 고뇌와 혼란으로 점철된 탈피의 시간을 헤쳐나가는 히어로의 모습이 낯설고도 무겁게 느껴질 수 있다.

거미 DNA의 폭주로 인한 신체적 혼란과 피터의 정신적 고립을 유기적으로 연결해 풀어내는 점도 흥미롭다. 피터가 체내 거미 DNA의 ‘나쁜 면’을 억제하려 하자, 브루스 배너 박사(헐크)는 그에게 “무엇이 좋은 면이고, 무엇이 나쁜 면인지 판단하는 일은 결코 쉽지 않다”며 조언한다. 고통스럽지만 마땅히 발현돼야 하는 것을 의도적으로 막는 것이 과연 좋은 선택일까.

기어이 돌연변이를 억제하는 ‘범용 억제기’를 만들어버리는 피터의 모습은, 자신의 정체를 억지로 숨기고 억눌러 온 그의 결단과 완전히 겹친다. 피터의 이타적 독단이 만들어낸 균열과 진통을 해결하는 열쇠는 ‘나쁜 것이라 생각했던 것이 사실은 자신에게 꼭 필요했던 것’임을 깨닫고 받아들이는 과정에 있다.

영화는 ‘어벤져스’ 시리즈를 이어가기 위한 세계관 대통합 작업도 충실히 수행한다. MCU의 가족이 된 뮤턴트 세계관 속 히로인 진 그레이가 등장하고, ‘노 웨이 홈’(2021)에서 깜짝 등장한 맷 머독(마블 코믹스 ‘데어데블’ 주인공)에 이어 이번엔 퍼니셔가 핵심 조연으로 등장하며 디펜더스(뉴욕을 지키는 히어로 군단)와의 접점도 넓힌다.

여기에 ‘큰 감자’ 사건만 맡는다는 블랙 위도우(옐레나 벨로바 분)까지 나오며 ‘뉴 어벤져스’와의 접점까지 완성한다. ‘브랜드 뉴 데이’가 스파이더맨 한 명의 성장담에 머무르지 않고, MCU 다음 챕터의 대규모 팀업을 위한 준비 과정이라는 증거다. 이로써 MCU는 멀티버스 사가의 끝자락에서 블록버스터급 연합전이 벌어질 ‘어벤져스: 둠스데이’를 위한 사전 작업을 무사히 마쳤다.

보는 재미는 여전하다. 거미줄로 빌딩 숲 사이를 아슬아슬하게 날아다니는 전매특허 고공 액션은 다채로운 카메라 워크가 더해지며 실제 뉴욕 거리를 나는 듯한 착각이 들게 한다. 스파이더맨이 고층 빌딩 아래로 떨어지는 장면들은 객석의 중력까지도 삼켜버린다. 한층 짙어진 공간감과 깊이감, 그것이 주는 아찔한 스릴은 이 영화를 스크린에서 봐야 할 충분한 이유가 된다.

과거의 영광을 이야기하자면 끝이 없다. “어벤져스, 어셈블(Avengers, Assemble)”이 모두의 가슴을 때리고, 그들의 용기와 희생에 눈시울을 붉혔던 기억은 벌써 7년이나 지난 이야기다. 아마 그래서 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’의 어깨는 더 무거웠을 것이다. 정점을 지났다는 평가를 받아 온 MCU에 부활의 불씨를 지피는 일. 그 부담을 딛은 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’는 그가 왜 명실상부 대표 프랜차이즈인지를 145분 안에 모두 증명하며 다가올 이야기에 대한 기대를 품게 만든다. 다시 한번 깨닫는다. 복잡한 멀티버스 세계관, 방대한 캐릭터 군단으로 점철된 서사 속에서 결국 빛을 발하는 것은 가장 인간적인 이야기임을 말이다. 12세 이상 관람가.