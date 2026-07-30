‘쿨링포그’ 피부 온도 3도 이상 낮아져…온열질환 예방 캠페인도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)가 ‘차폐식 대형 냉방 구역’ 운영에 이어 에어컨 설치가 어려운 작업공간 등에 ‘쿨링포그’를 확대 설치한다고 30일 밝혔다.

CLS는 지난해 물류 작업 공간 특성을 고려해 냉기 유출 방지커튼과 천장형 시스템 에어컨을 결합한 ‘차폐식 대형 냉방 구역’을 전국 서브허브(택배분류터미널) 등에 설치했다. 개방형 구조의 작업자를 위해 주변온도를 낮추는 안개 분사 시설 ‘쿨링포그’ 테스트도 진행했다.

쿨링포그 가동 전후 안면부 피부 표면 온도를 열화상 카메라로 측정한 결과, 피부 표면 온도는 3도 이상 낮아졌다. 약 7μm(마이크로미터) 이하 크기의 미세 물입자를 안개처럼 분사하는 쿨링포그는 사람 머리카락 굵기(약 70~100μm)의 10분의 1 이하 크기의 물입자가 열을 흡수한다.

CLS는 쿨링포그를 전국적으로 확대하고 있다. 지붕이 직사광선에 노출된 캠프는 지붕에 쿨링포그를 설치하는 테스트를 진행 중이다. 한 퀵플렉서는 “상차 전후에도 더위를 덜 수 있어 큰 도움이 된다”고 말했다.

한편 CLS는 지난 6월 전문 의료진이 배송캠프를 방문해 위탁배송기사들을 대상으로 온열질환 예방방법 상담과 CLS가 전액 지원하는 건강검진 예약 독려 등 ‘온열질환 예방 캠페인’을 펼쳤다. KMI한국의학연구소와 업무 협약을 맺고, 위탁배송업체 소속 배송기사를 대상으로 건강검진과 건강관리 프로그램도 운영 중이다.

CLS 관계자는 “앞으로도 위탁배송업체 소속 배송기사들이 안전하고 쾌적한 환경에서 일할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.