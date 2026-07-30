8월 한달간 중소 K-뷰티 22개사 선봬 관광지로 접점 확대…“신규 상권 발굴”

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대홈쇼핑이 제주 우도에 오프라인 뷰티 편집숍 ‘코아시스(Coasis)’의 팝업스토어를 선보인다고 30일 밝혔다.

이번 팝업은 8월 한 달간 제주 우도의 휴양형 문화예술단지 ‘훈데르트바서파크’ 내 카페 공간에서 운영된다. 훈데르트바서파크는 연간 15만명이 찾는 관광 명소다.

현대홈쇼핑은 팝업에서 코아시스가 엄선한 중소 뷰티 브랜드 22개사의 여름 상품 45종을 선보인다. 야외 활동이 많은 휴양지임을 고려해 진정·수분 및 선케어 중심으로 라인업을 구성했다. ‘센텔리안 마데카 크림’, ‘마마슈 선인장 선스틱’, ‘쟈스더마 PDRN 슈퍼 리프팅 앰플 20000’ 등이 대표적이다.

현대홈쇼핑은 팝업 매장을 방문하는 모든 고객에게 ‘세인트프랑 로얄 레드 콜라겐 겔 마스크’를 증정한다. 3만원 이상 구매시 우도 레터링이 들어간 리유저블백을 제공한다.

한광영 현대홈쇼핑 대표는 “앞으로도 다양한 상권과 고객 수요에 맞는 오프라인 유통 모델을 고민해 고객 접점을 확장하겠다”고 말했다.

한편 현대홈쇼핑은 지난해 12월 현대프리미엄아울렛 스페이스원에 코아시스 1호점을 열었다. 올해는 현대백화점 천호점, 현대아울렛 가든파이브점, 현대아울렛 동대문점을 개점했다. 1호점에는 하루 평균 2000명 이상이 방문하며 기존 현대아울렛 뷰티 매장의 두 배를 웃도는 성과를 내고 있다.