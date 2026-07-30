기아, 2028년까지 6억4900만달러 투자 8월 4일부터 페스케리아 공장서 EV3 양산 멕시코 내수 공급하고 중남미 등 수출 추진 충전망·태양광·수처리 시설에도 투자

[헤럴드경제=정경수 기자] 기아가 멕시코에서 처음으로 전기차 생산에 나선다. 기존 공장의 생산라인을 전기차 생산이 가능하도록 전환해 소형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) EV3를 만들고, 멕시코 내수시장과 수출시장 공략을 동시에 추진한다.

30일 멕시코 정부와 로이터 등에 따르면 기아는 2026년부터 2028년까지 멕시코에 총 6억4900만달러(약 9400억원)를 투자한다.

기아는 다음 달 4일부터 멕시코 누에보레온주 페스케리아 공장에서 EV3 생산을 시작할 예정이다. 별도의 전기차 공장을 새로 짓는 대신 기존 공장의 생산라인을 개조해 전기차 생산 체제를 갖추는 방식이다.

EV3는 현재 국내 광명 EVO 플랜트에서 생산되고 있다. 멕시코 생산이 시작되면 EV3 생산 거점은 한국 단일 체제에서 한국과 멕시코의 복수 생산 체제로 확대된다.

페스케리아 공장은 현재 K3와 K4 등을 생산하고 있으며 연간 생산능력은 약 40만대다. 기아는 멕시코에서 생산할 EV3의 구체적인 연간 생산 규모와 국내 생산량 조정 여부는 공개하지 않았다.

기아의 현지 전동화 전환 전략과 관련해 멕시코 대통령도 “멕시코에 대한 신뢰를 보여주는 투자”라며 환영의 뜻을 내비쳤다.

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 현지에서 열린 정례 기자회견에서 “기아의 투자는 우리나라에 대한 신뢰를 보여준다”며 “전기차 생산과 충전 인프라 구축을 통해 멕시코의 전동화 전환을 촉진할 수 있다는 점에서도 좋은 소식”이라고 밝혔다.

이어 멕시코에서 생산되는 EV3의 상당 부분이 현지 내수시장에 공급될 것이라고 설명했다. 멕시코 정부는 자국에서 생산한 전기차 보급을 늘리는 동시에 관련 부품과 기술 기반도 육성한다는 계획이다.

마르셀로 에브라르드 멕시코 경제부 장관은 “그동안 한국에서 전량 생산되던 EV3가 멕시코에서도 생산된다”며 “현지 생산 물량은 수출에도 활용될 것”이라고 말했다.

멕시코 현지 언론에 따르면 EV3의 초기 현지 부품 조달 비중은 27% 수준에서 시작해 점진적으로 확대될 예정이다. 구체적인 수출 국가와 지역은 공개되지 않았지만 멕시코 내수시장뿐 아니라 중남미 등 주변 시장으로 공급하는 방안이 거론된다.

오라시오 차베스 기아 멕시코 판매담당 디렉터는 “멕시코는 전동화 전환에 필요한 조건을 갖추고 있다”며 “EV3 생산은 멕시코 소비자의 수요에 대응하고 새로운 기술을 도입하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

기아는 전기차 생산라인뿐만 아니라 멕시코 전역의 충전 인프라 구축에도 투자한다. 페스케리아 산업단지에는 발전용량 2㎽ 규모의 태양광 발전시설을 건설하고, 하루 1050㎥의 물을 재활용할 수 있는 폐수처리시설도 마련할 계획이다.

이번 투자로 올해 500개의 신규 일자리가 만들어지고, 2027년부터 2030년까지 누적 1500개의 직접 고용이 창출될 것으로 멕시코 정부는 전망했다.

이번 투자는 미국이 북미산 자동차의 원산지 기준을 강화하려는 움직임을 보이는 가운데 발표됐다. 멕시코 정부는 미국 시장에 대한 의존도를 낮추고 새로운 수출시장과 전기차 기술을 확보해야 한다는 입장이다.

기아의 멕시코 EV3 생산은 미국 사업 축소보다는 지역별 수요에 맞춰 생산 거점을 다변화하려는 전략으로 풀이된다. 현대자동차그룹은 멕시코 투자와 별개로 미국 내 완성차 생산능력 확대와 부품 현지화 투자도 병행하고 있다.