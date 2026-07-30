[헤럴드경제=윤창빈 기자] 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 오전 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석하고 있다.
pangbin@heraldcorp.com
입력 2026-07-30 09:35:38
영문번역
[헤럴드경제=윤창빈 기자] 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 오전 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석하고 있다.
미국 ‘매파적 동결’에 한은 기준금리 ‘연속 인상’ 가시권
미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 동결로 한미 금리차는 유지됐지만, 한국은행의 금리 인상 기조에는 가속도가 붙고 있는데 이는 3명의 ‘인상’ 소수의견에 물가에 대한 케빈 워시 의장의 강경한 태도 등 연준의 매파(통화긴축 정책 선호)적 기조는 더 짙어졌기 때문이다.
함익병 의사, 여에스더에 “정말 심각하다”…예상치 못한 진단
[헤럴드경제=민성기 기자] 우울증으로 오랜 시간 힘든 시간을 보냈던 의사 겸 사업가 여에스더가 이번에는 의사 함익병으로부터 예상치 못한 진단을 받았다. 28일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 말미에는 여에스더·홍혜걸 부부가 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다. 앞서 여에스더는 우울증으로 오랜 시간 치료를 받아왔으며, 최근 5년간 이어온 제주와 서울의 별거 생활을 끝내고 홍혜걸과 다시 함께 살기 시작했다. 예고편 속 여에스더는 운동기구로 운동을 하고 직접 요리를 하는 등 이전보다 한층 활기찬 모습을 보였다. 이를 지켜본 홍혜걸은 “좋아졌다는 안도감이 든다. 지금 정도만이라도 오손도손 살았으면 좋겠다”고 말하며 미소를 지었다. 하지만 두 사람은 촌철살인 화법으로 유명한 의사 함익병을 만나 예상치 못한 진단을 듣게 됐다. 함익병은 여에스더를 향해 “정말 심각하다”고 말했고, 여에스더가 “정신과 약은 이미 먹고 있는데”라고 하자 “그것과는 별개 문제다. 약으로 모든 걸 고칠 수는
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었